طالبة تنفذ مشروعاً لاستخلاص علاجات طبيعية من الحناء

نفذت الطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (فرع بينونة) عالية عتيق القبيسي، مشروعاً لاستخلاص علاجات طبية من النباتات الطبيعية، وحصلت من خلاله على جائزة أفضل مشروع فردي للمرحلة المتقدمة في ختام المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي المنتهي.

وتتمثل أهمية المشروع في طرحه علاجاً طبيعياً مستخلصاً من نبات الحناء، ليكون حلاً بديلاً للأدوية الكيميائية التي تستخدم لمقاومة مضادات الميكروبات.

وأكدت المشرفة على المشروع، الدكتورة عفاف بنت موسى دلاعي، أهمية المشروع، خاصة أن منظمة الصحة العالمية كشفت أن الأدوية الكيميائية التي تستخدم لمقاومة مضادات الميكروبات تسببت خلال العام 2019 في وفاة ما يزيد على مليون شخص، كما أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عبر موقعه؛ أن من المتوقع أن يزيد العدد إلى 10 ملايين خلال العام 2050، وهو ما يؤكد أهمية المشروع الفائز؛ الذي أثبت جدوى المواد الطبيعية المستخلصة من الحناء كمضاد.