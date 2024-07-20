مدارس خاصة تطرح منحاً وخصومات وجدولة للرسوم المتأخرة

أعلنت مدارس خاصة، توفير منح وتسهيلات خاصة للطلبة المواطنين والمقيمين من المتفوقين، وأصحاب الإنجازات العلمية والرياضية، والإخوة، وأصحاب الهمم، وذلك وفقاً لضوابط وشروط معينة، فيما أكدت مدارس أخرى التزامها بتقديم تسهيلات أخرى، تضمنت تأجيل موعد دفع القسط للراغبين من ذوي الطلبة، أو إعادة جدولة دفع الرسوم المتأخرة بالنسبة للراغبين من أولياء الأمور المتعسرين، وذلك تأكيداً منها للتعاون والتضامن مع أسر الطلبة.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: «فيس بوك» و«إنستغرام»، لمدارس خاصة في أبوظبي، عن توافر مقاعد شاغرة، واستمرار تسجيل الطلبة في الصفوف الدراسية، وتضمنت الإعلانات طرح منح دراسية وخصومات عند التسجيل، وخصومات إضافية للإخوة، وللمتفوقين، فيما تلقى ذوو طلبة عشرات الرسائل التي تدعوهم إلى التسجيل في المدارس، كما علقت عشرات المدارس الخاصة على واجهاتها لافتات «التسجيل مفتوح»، إضافة إلى انتشار إعلانات لها، تؤكد فيها استمرار قبول الطلبة من جميع الصفوف وبرسوم متوسطة ومقبولة.

وأعلنت إحدى المدارس الخاصة، إطلاق «برنامج المنح الدراسية للمتفوّقين أكاديمياً والموهوبين من الطلبة والطالبات» في المجمّعات كافة على مستوى الدولة للسنة الدراسية المقبلة 2024-2025، ويشمل البرنامج فئتين: «فئة الجدارة الأكاديمية» للطلبة الذين حقّقوا نجاحاً أكاديمياً، مثل الحصول على معدل عالٍ، والمشاركة في الأنشطة التي تُعزّز روح الفريق والتعاون والتواصل الاجتماعي في المجتمع المدرسي، وإظهار مهارات قيادية استثنائية، و«فئة المواهب والمهارات المتميّزة» للطلبة ذوي المواهب والمهارات الفريدة في العلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضة وألعاب القوى، وقد تم تصميم هذه الفئة، للتعرّف إلى الإنجازات المتميّزة للطلبة الموهوبين في المجالات التي اختاروها، وستُقدّم المنح للمستحقّين بناء على معايير وشروط محددة.

فيما أعلنت مدرسة خاصة أخرى، انطلاق برنامج «نجاحي» للمنح الدراسية الذي تم تصميمه لتكريم الطلبة الذين يحققون الإنجازات الأكاديمية المتميّزة، ويلتزمون بمعايير السلوك الحسن، مشيرة إلى أن فكرة البرنامج تقوم على منح تصل إلى 75% من الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2024-2025، وتشمل أبرز شروط الحصول على منحة «نجاحي» الدراسية، أن يكون الطالب قادماً على السنة التعليمية السابعة ولغاية السنة الـ13، كما يُشترط تقديم التقارير الأكاديمية التي تعكس التميّز العلمي، وتبرز الإسهامات الفاعلة التي يقدمها الطالب ضمن المجتمع المدرسي.

كما طرحت إحدى المدارس برنامجاً للمنح الدراسية للطلبة المتفوقين الحاصلين على درجات عالية في جميع مواد «IGCSE»، ودرجات A في الامتحانات الخارجية، وأكثر من 96 في تقارير نهاية العام «الصف السابع إلى العاشر»، وتقييم ممتاز في امتحانات «CAT4»، فيما أعلنت مدرسة خاصة عن خصم 15% على الرسوم التعليمية، مشيرة إلى أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية للتعلم في المدرسة، فيما أعلنت مدرسة أخرى عن خصم 15% على الرسوم الدراسية للطفل الثاني في المدرسة.

وأعلنت مدارس خاصة، عبر إعلانات ممولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن خصومات على الرسوم الدراسية للطلبة تصل إلى 20% على القسط الأول، ودعت أولياء الأمور إلى الإسراع بالتسجيل، كما أشارت إعلانات مدارس على وسائل التواصل الاجتماعي إلى استمرار التسجيل للعام الدراسي 2024-2025 في جميع المراحل الدراسية، مع وجود خصم للأشقاء والمتفوقين بنسبة 10%.

فيما طرحت مدارس خاصة مبادرات لجدولة سداد الرسوم المتأخرة، وتقسيمها على عدد شهور العام الدراسي، مع الالتزام بسداد أقساط رسوم العام الدراسي المقبل في مواعيدها، مشيرة إلى أنها أجرت تخفيضاً على الرسوم المتأخرة على ذوي الطلبة من العام الدراسي الماضي، وحددت نسب خصم راوحت بين 10 و15% من المبالغ المتبقية، مع خصم 10% على رسوم القسط الأول من العام الجاري، وبررت ذلك بمساندتها لذوي الطلبة محدودي الدخل، وذوي الطلبة المتعثرين ممن يعانون ظروفاً مادية قاهرة مع ضرورة إثبات ذلك كفقدان العمل أو غيره من الأمور.

اختيار المدرسة

دعت دائرة التعليم والمعرفة، ذوي الطلبة إلى مراعاة معايير عدة عند اتخاذ قرار اختيار المدرسة، تشمل المنهاج التعليمي الذي يرغبون في التسجيل به، ونهج وأسلوب المدرسة في التدريس والتعلم، ومزايا منهاج المدرسة، مقارنة بغيره من المناهج التعليمية، ودرجة تقييم المدرسة بحسب برنامج «ارتقاء»، والرسوم الدراسية، وما إذا كانت هناك كُلف إضافية مثل رسوم الكتب أو الحافلات، وكيفية توفير المدرسة للانضباط، والتعامل مع التنمر، وطرق دعم المدرسة للقبول الجامعي.