طائرة بدون طيار للمهام الصعبة

نجح فريق متعدد التخصصات من طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في تصميم وبناء طائرة بدون طيار، تعمل بالطاقة الكهربائية، لأداء مهمة محددة، ضمن مواصفات عملية ومواد تصنيع منخفضة التكاليف، مع توفير مستوى أداء عالٍ.

وشارك الفريق في مسابقة Design Build Fly DBF التابعة لمنظمة من AIAA، بالولايات المتحدة.

وذكر عضو الفريق، الطالب خالد وليد الكثيري، أن الطائرة تطير بسرعة تصل إلى 137 كيلومتراً في الساعة، مشيراً إلى أنها كانت مشروع التخرج لأعضاء الفريق، وشاركوا بها في المسابقة العالمية DBF بولاية كنساس الأميركية.

وأضاف: «جاء ترتيبنا ضمن أفضل 50 جامعة مشاركة، وفي المركز الأول ضمن الجامعات العربية المشاركة في المسابقة». وتابع أن المسابقة اعتمدت على أن يكون التصميم متوازناً، ويتمتع بمتطلبات تصنيع عملية، مع توفير أداء عالٍ، لافتاً إلى أن الطائرة تميزت بقدرتها على الإقلاع في ممر يبلغ طوله 20 قدماً، وبقدرتها على طي جناحيها، إضافة إلى تصميم جناحيها بطريقة تقاوم قوة السحب لزيادة سرعتها.