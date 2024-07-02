ندى المازمي: أرغب في دراسة الأمن السيبراني

عبّرت الطالبة ندى سليمان المازمي، الأولى على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن سعادتها بتفوقها، وحصولها على المركز الأول في الصف الـ12 على مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وذكرت المازمي أنها ترغب في دراسة الهندسة في الجامعة الأميركية بالشارقة، تخصص «الأمن السيبراني»، لخدمة بلدها ولردّ جزء ولو صغيراً من فضله على الجميع. وعزت المازمي التي درست في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في إمارة عجمان، تفوقها إلى الدعم الكبير الذي حظيت به من قبل معلميها وإدارة المدرسة ووالديها، وبفضل الرعاية اللامحدودة التي يتلقاها الطلبة من القيادة الرشيدة.

وأضافت: «سر تفوقي مرده إلى الاجتهاد والمثابرة والتوكل على الله، ثم الدعم الكبير من أسرتي الصغيرة في البيت وأسرتي الكبيرة في المدرسة من معلمين وإداريين وزملاء، كما يرجع ذلك إلى الرعاية الأبوية التي نتلقاها جميعاً من قيادة دولتنا الحبيبة»، مضيفة: «أتوجه بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على ما تقدمه لجميع الطلبة من رعاية واهتمام كبيرين، وإلى جميع قيادات التعليم في الدولة، فهم كلمة السر في تفوقنا». وذكرت المازمي أنها ترغب في دراسة هندسة الإلكترونيات، والتخصص في الأمن السيبراني، لخدمة بلدها ولردّ جزء ولو صغيراً من فضله على الجميع.