5 طالبات يبتكرن تقنية لحصاد الماء من الهواء بالطاقة الشمسية

ابتكرت خمس طالبات يدرسن الهندسة بجامعة خليفة في أبوظبي تقنية جديدة لحصاد الماء من الهواء بالطاقة الشمسية، بهدف إيجاد مصدر جديد للمياه، حيث يعتمد الابتكار على امتصاص جزيئات الماء من الهواء ليلاً، وتكثيفها نهاراً.

وقد أثبت الجهاز المبتكر كفاءته في استخراج وإنتاج مياه صالحة للشرب، باستخدام ضوء الشمس المحيط فقط كمصدر للطاقة.

وأفادت الطالبات: آية الفلاسي ويمنى طارق وميثاء المهري وعائشة الكثيري وعائشة الحوسني، بأن نحو ثلث سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني الإجهاد المائي، وتتوقع الأمم المتحدة في عام 2050 أن يعاني نحو خمسة مليارات شخص على كوكبنا نوعاً من الإجهاد المائي لجزء كبير من العام، لذا فكّرن في أن يكون ابتكارهن هذا وثيق الصلة بتسخير مصدر جديد يشكل حلاً مبتكراً ومستداماً لمشكلة ندرة المياه.

وقد أظهرت الاختبارات أن الجهاز يمكنه توفير المياه النظيفة في أي وقت، وتم إنتاج لتر من المياه العذبة من خلاله.

ولفتن إلى أن مشروعهن يعتمد على تقنية بسيطة ومناسبة للاستخدام على نطاق واسع، حيث يجمع الجهاز المياه من الغلاف الجوي بالطاقة الشمسية، ويحولها إلى مياه صالحة للشرب، بعد امتصاص بخار الماء من الهواء، الذي يدخل إلى الجهاز عبر الطبقة الماصّة، ويحدث توليد الماء من خلال الطاقة الشمسية بتكثيف بخار الماء حول الغطاء الزجاجي للجهاز، ثم سحبه عبر أنبوب.