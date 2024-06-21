«جامعة الإمارات» تتقدم بفارق 100 مركز في تصنيف «مؤسسة تايمز»

أعلنت جامعة الإمارات، أمس، تحقيق إنجاز استثنائي في تصنيف التأثير لمؤسسة التايمز للتعليم العالي، المعني بأهداف التنمية المستدامة، حيث تقدمت بفارق 100 مركز لتصل إلى المرتبة بين 201-300 على المستوى العالمي.

وأظهرت الجامعة تميزاً في مجالات عدة، وفق تصنيف تأثير مؤسسات تايمز للتعليم العالي، حيث جاءت ضمن المراتب 101-200 عالمياً في مجالات متعددة، وتميزت بشكل خاص في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المعني بالقضاء التام على المجاعة، والهدف السادس المعني بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الـ10 المعني بالحد من أوجه عدم المساواة.

وقال مدير جامعة الإمارات بالإنابة، الدكتور أحمد مراد، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن تصنيف الجامعة ضمن أفضل 15 جامعة في العالم في الهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يؤكد التزام الجامعة بالعمل المستمر لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها في تقديم تعليم ذي جودة عالية، من خلال التعاون الدولي الفعال.

وجاء تصنيف جامعة الإمارات في المركز 62 عالمياً في الهدف السابع المعني بتوفر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، ما يعكس جهودها في دعم الاستدامة، من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.