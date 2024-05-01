«جامعة الإمارات» تحقق إنجازاً في تصنيفات «كيو إس العالمية» لعام 2024

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً ملحوظاً في تصنيفات كيو إس العالمية للمجالات الدراسية لعام 2024، حيث تم تصنيفها كأفضل جامعة في الدولة في خمسة مجالات، وذلك وفقاً للنسخة الأخيرة من تصنيفات كيو إس.

وقد برزت الجامعة بشكل لافت في المجالات العلمية، حيث تم تصنيفها في 20 مجالاً دراسياً مختلفاً، مقارنة بـ13 مجالاً في عام 2021، وتم إضافة الجامعة لأول مرة إلى تصنيف مجال القانون في عام 2024.

وتعكس هذه التصنيفات الجديدة تقدم الجامعة المستمر وتميزها في مجالات عديدة، بما في ذلك علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الدولة في هذين المجالين. كما احتلت المركز الثاني في مجالات الآداب والإنسانيات، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية والإدارة، محققة في مجال الهندسة والتكنولوجيا قفزة نوعية في التصنيف العالمي، حيث قفزت الجامعة 27 مركزاً في التصنيف لتصبح 233 عالمياً.

وأعرب مدير جامعة الإمارات بالإنابة، الأستاذ الدكتور غالب البريكي، عن فخره بهذا التقدم الكبير الذي يعكس الجودة العالية للبرامج التعليمية والبحثية التي تقدمها الجامعة، حيث يُشكل التصنيف الدولي للجامعة أداة مهمة لتحسين جودة أبحاثها وبرامجها الأكاديمية، لاسيما وأن التطوير المستمر لتخصصاتها أمر ضروري لمساهمتها الفعالة في مسيرة التعليم العالي بالدولة.

وأكد التزام الجامعة بتوفير المقومات الضرورية للتميز في التصنيفات الدولية، حيث يُعد البحث العلمي أحد المحاور الرئيسة للجامعة، في ظل الجهود المبذولة لتصبح الجامعة بحثية شاملة تقدم برامج بكالوريوس ودراسات عليا عالية الجودة، وتعمل بشكل مستمر على مواكبة استراتيجياتها الأكاديمية والبحثية مع المعايير الدولية، حيث يؤكد هذا الإنجاز مجدداً على دور جامعة الإمارات كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزّز مكانتها كمركز للتميز الأكاديمي على المستوى العالمي.