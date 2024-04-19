«التربية» تدعو طلبة الـ 12 للتسجيل في «التعليم العالي» و«البعثات»

دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات، إلى تقديم طلباتهم للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وفي البعثات الخارجية، للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل (2024-2025).

وحثت الوزارة الطلبة على الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء موعد التسجيل في 30 من أبريل الجاري، حرصاً على عدم تفويت فرصة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل.

ووجهت الطلبة لتقديم طلباتهم من خلال «خدمة طلب التسجيل لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الـ12 الحاليين»، التي تتيح للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المقيدين في الصف الـ12/ السنة الـ13، للسنة الدراسية الحالية، التقدم بطلب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو البعثات الخارجية، على نفقة وزارة التربية والتعليم، موضحةً أن البعثات الخارجية تستهدف الطلبة المواطنين.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن خدمة تقديم طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، لطلبة الخدمة الوطنية، للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل، بدأت في 16 من أبريل الجاري وتستمر حتى 31 من يوليو المقبل.

وحددت الوزارة خطوات تقديم طلبات التسجيل، ومنها الدخول على «تقديم طلب جديد»، وتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، حيث يتعين على المتقدمين تسجيل الطلب باستخدام الهوية الرقمية تحت إشراف ولي أمر الطالب، وتعبئة البيانات بشكل دقيق.

وأكدت ضرورة أن يسجل الطالب بيانات الحالة الصحية، بعد تسجيل بياناته الشخصية وعنوانه وبيانات المدرسة، ثم يختار خمس مؤسسات تعليم عالٍ (بحد أقصى)، ويكون عليه توضيح ما إذا كان يرغب في الالتحاق ببعثة خارجية، مع ضرورة أن يتوافق التخصص المفضل لدى الطالب مع مساره الدراسي أو المنهاج الذي يدرسه.

وأوضحت أن فريق إدارة التسجيل الطلابي بالوزارة سيراجع الطلبات المقدمة من الطالب، مضيفة أن من بين مراحل خدمة التسجيل، مرحلة القبول المبكر المشروط التي تعتمد على تقييم مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات، وتأكيد الطلبة على عرض القبول، وتمتد هذه المرحلة من السادس حتى 31 من مايو المقبل، ويليها استكمال الاستمارة الطبية ما قبل الجامعة في 17 من يونيو المقبل، وسيكون الموعد النهائي لاستكمال الوثائق الرسمية للطلبة المتقدمين بطلب التسجيل في 28 من الشهر نفسه، فيما تكون مرحلة القبول النهائي للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل، في الفترة من الثامن من يوليو إلى 23 من أغسطس المقبلين.

وحددت الوزارة سبعة شروط لقبول الطالب، هي أولاً: أن المتقدم يكون من الطلبة المواطنين أو أبناء المواطنات المقيدين في الصف الـ12 من العام الدراسي الجاري. وثانياً: أن يكون لايزال مسجلاً في الصف الـ12 عند تقديم الطلبة. وثالثاً: إتمام الإجراءات والخطوات كافة اللازمة لتقديم الطلبة. ورابعاً: أن يوفر الطالب المتقدم جميع الوثائق المطلوبة خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي. وخامساً: أن يفي المتقدم بالمتطلبات الأكاديمية للحصول على القبول النهائي في المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي الذي يرغب الالتحاق فيه. وسادساً: في حال التقديم على البعثات الخارجية يجب أن يكون المتقدم من الطلبة المواطنين، وأن يستوفي المتطلبات الخاصة بالبعثات الخارجية. وسابعاً: ضرورة استيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بالمؤسسة التعليمية.

• تسجيل طلبة «الخدمة الوطنية» بـ«التعليم العالي» متاح حتى 31 يوليو.

• 7 شروط لقبول طلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي و«البعثات».