مدارس تحوّل الدراسة "عن بُعد" بسبب تجمعات مياه الأمطار في الشارقة

أبلغ ذوو طلبة، "الإمارات اليوم"، بأن مدارس خاصة في الشارقة قررت تحويل الدراسة عن بُعد أمس الاثنين بسبب تجمعات مياه الأمطار في مناطق متفرقة بالإمارة، وذلك تسهيلاً على الطلاب وذويهم وتجنيبهم الزحام المروري لاسيما بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكد مديرو مدارس خاصة، أن قرار تحويل الدراسة عن بعد جاء بسبب تزايد تجمعات مياه الأمطار في عدة مناطق بمدينة الشارقة، الأمر الذي يصعّب على الطلبة رحلة الذهاب والعودة إلى المدرسة، فضلاً عن إتاحة الوقت الكافي للطلبة للاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الثاني.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة منى محمود وأميرة سعيد ومحمد ياسين وخالد عبد الفتاح، أن مدارس أبنائهم أبلغتهم بتحويل الدراسة عن بعد أمس الاثنين بسبب الآثار الناجمة عن الحالة الجوية الأخيرة التي تعرضت لها الدولة، ووجود تجمعات أمطار في مناطق مختلفة بالشارقة؛ بما يعرقل عملية وصول الطلبة إلى المدارس وعودتهم إلى منازلهم بسهولة.

وأوضح ذوو الطلبة أن هذا الإجراء إيجابي من المدارس، خاصةً بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك وحاجة الطلبة إلى التواجد بصحبة أسرهم في أول أيام الشهر الفضيل، فضلاً عن حاجة الطلبة إلى الوقت الكافي لمراجعة دروسهم استعداداً لامتحانات نهاية الفصل الأول.

من جانبه، قال مدير مدرسة المعرفة الدولية سامر سرحان: "رصدت بنفسي تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في مناطق قريبة من محيط المدرسة والوجهات التي تصل إليها الحافلات المدرسية، وبالتالي وجدنا أنه من الصعب وصول الحافلات والطلبة الذين يحضرون بصحبة ذويهم بسهولة إلى المدرسة، لذلك قررنا تحويل الدراسة عن بُعد وتأجيل الامتحانات التي كان مقرراً لها يوم الاثنين؛ على أن يتم ترحيل تلك الامتحانات يوماً إضافياً بعد ذلك.

وأضاف سرحان لـ"الإمارات اليوم": "هيئة الشارقة للتعليم الخاص أتاحت لنا مرونة اختيار القرار بشأن الدوام المدرسي ليوم الاثنين، وبناءً عليه وجدنا أنه من الأفضل تحويله عن بعد، ومن ثم وجدنا أن هذا الحل أفيد للعملية التعليمية، كما أن تحويل الامتحانات عن بُعد يُفقدها قيمتها، لذلك قررنا تأجيلها واستئناف الامتحانات اليوم الثلاثاء".

من جانبه، قال مدير مؤسسة الشعلة التعليمية، إبراهيم بركة، إن المؤسسة قررت السماح للطبة بالبقاء في المنزل للمذاكرة بدءًا من يوم أمس الاثنين استعداداً لامتحانات الفصل الثاني، فضلاً عن رصد العديد من تجمعات مياه الأمطار التي تُسبب عرقلة لحركة الوصول إلى المدرسة ومغادرتها عقب انتهاء الدوام المدرسي.

وأوضح بركة، أنه في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الثاني، خصصت المدرسة جدولاً لمراجعة مقررات امتحانات نهاية الفصل الثاني يُنفذ عبر برنامج teams، وأكدت على جميع الطلاب ضرورة حضور حصص المراجعة التي أعدها المعلمون لتدريب الطلاب على أنماط الامتحانات وهياكلها.

وأشار إلى أن امتحانات الفصل الثاني تنطلق غداً الأربعاء لطلبة المنهاج الوزاري، ومن ثم فقد أتاحت المدرسة للطلبة حرية البقاء في المنزل استعداداً للامتحانات ومنعاً لإهدار الوقت في زحام الطرق بسبب تجمعات مياه الأمطار.

بدورها، أكدت مديرة مدرسة النور الدولية، الدكتورة وفاء عيوش، أن الكادر المدرسي انتظم في الحضور أمس في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الثاني وتجهيز المدرسة لاستقبال الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق غداً الأربعاء، فيما أتيح للطلاب الدراسة عن بُعد بالتزامن مع قرب الامتحانات وبسبب تجمعات مياه الأمطار أمس.

وأضافت، أن المدرسة أتاحت خيار الاستفسار عن أي أسئلة عبر برامج أونلاين مع المعلمين المختصين، لافتة إلى أن المدرسة تستعد بصورة كاملة من خلال تجهيز مرافقها لامتحانات الفصل الثاني.