5 ضوابط لإعادة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية

يبدأ اليوم فتح باب التسجيل للمواطنين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خمسة ضوابط لإعادة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية في الدولة للعام الدراسي المقبل 2024-2025، وذلك وفقاً لآلية جديدة اعتمدتها في دليل إجراءات التسجيل.

وتضمنت الضوابط التي حددتها المؤسسة لإعادة قيد الطالب ألا يكون قد فُصل عن المدرسة لأسباب تأديبية وفقاً للائحة سلوك الطلبة الصادرة عن المؤسسة، وألا يكون قد سبق إعادة قيده في العام الدراسي نفسه، وألا يكون قد فُصل لصدور حكم نهائي بحقه بالإدانة في جناية أو جنحة.

كما تضمنت الاشتراطات ألا يكون عمر الطالب عند إعادة تفعيل قيده الحد الأقصى المقرر لسن القبول للصف المراد التسجيل فيه، وأن يتم تحويل من لا تتوافر بشأنه ضوابط إعادة قيده إلى نظام التعليم المستمر المتكامل طبقاً للنظم والقواعد الصادرة عن المؤسسة في هذا الشأن.

وأعلنت المؤسسة، أخيراً، عن فتح باب التسجيل للمواطنين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، للطلبة من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، ابتداءً من اليوم الإثنين الرابع من مارس وإلى 15 مارس 2024. وأوضحت المؤسسة أن التسجيل يستهدف الطلبة الملتحقين للمرة الأولى، والراغبين في الانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة، والمنتقلين من مدارس خارج الدولة. وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة، ما يرفع من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي المقبل، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور.

وأكدت المؤسسة أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل لكل المسارات التعليمية، مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، إضافة إلى إمكانية التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمؤسسة لمزيد من الاستفسارات عن التسجيل للحصول على الدعم التقني اللازم. ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، لافتة إلى ضرورة متابعة ولي الأمر لطلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة لتوفير أية مرفقات أو مستندات غير مكتملة.