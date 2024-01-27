10 مارس اختبارات الترخيص المهني لتخصصات مدرسية بالشارقة

دعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المعلمين والاختصاصيين في مدارس الإمارة، إلى التسجيل في اختبارات الترخيص المهني التي ستنعقد في مارس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتوافق مع سياسة تراخيص المهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم، بحيث يتوجب على الراغبين التسجيل لاختبار التراخيص الذي سينعقد 10 مارس المقبل.

وذكرت الهيئة أن عدد المقاعد محدود، داعية المتقدمين للمسارعة في حجز الاختبارات التي تلائم التخصص أو المهنة قبل تاريخ 11 فبراير المقبل.

وأوضحت أن الاختبارات تخص القيادات المدرسية (جميع الحلقات)، وتنعقد 10 مارس المقبل لـ9 تخصصات مختلفة تشمل اللغة العربية لغير الناطقين بها (حلقة 2 و3)، وإدارة الأعمال (حلقة 2 و3)، والاختبار المهني للمعلمين (الحلقة 2 و3)، وأمين مختبر فيزياء (حلقة 3)، وعلوم الحاسوب – (الحلقة 2 و3)، وأمين مختبر كيمياء (حلقة 3)، وأمين مختبر أحياء (حلقة 3)، والاختبار المهني لمعلم التربية الخاصة (جميع الحلقات)، والاختبار التخصصي للمهن المدرسية – أخصائي تربية خاصة (جميع الحلقات).

وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع، هي «رخصة المعلم»، وتستهدف معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات، والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين واختصاصيي توجيه وإرشاد، إضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة باختصاصيي أصحاب الهمم.

ويتم الحصول على الرخصة من خلال عملية اجتياز الاختبارات التي ستعتمد على اختبارين، أحدهما تخصصي، والآخر يركز على طرائق التعليم. وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته، بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة، وتستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم يليها إعادة الاختبار.

وكانت وزارة التربية والتعليم عملت على ربط النظام الإلكتروني لرخصة المعلم بالهوية الإماراتية، لتسهيل دعوة المعلمين المسجلين في النظام لإجراء اختبارات الرخصة التي تخولهم ممارسة مهنة التعليم في الإمارات.