عطل تقني يؤخر خروج طلبة امتحاني «الأحياء» و«العلوم الصحية»

استهلّ طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، أمس، بامتحان مادة العلوم الصحية، الذي شهد عطلاً تقنياً. وأدى طلبة الصفوف التاسع (عام) والعاشر (عام ومتقدم) والحادي عشر (عام ومتقدم ونخبة) والثاني عشر (نخبة)، الامتحان في مادة الأحياء؛ فيما تقدم لامتحان العلوم الصحية طلبة الثاني عشر في المسارين (العام والمتقدم).

وأفاد طلبة بأنهم لم يتمكنوا من إتمام عملية تسليم الورقة الامتحانية في المادتين، عقب الانتهاء من الإجابات بسبب عطل تقني، مشيرين إلى أنهم ظلوا داخل اللجان نحو ساعة بعد انتهاء وقت الامتحان. من جانبها، أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأنها تلقت، أمس، عدداً من الملاحظات من مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج الوزارة، تتعلق بحدوث خلل تقني خلال تأدية الطلبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمادتي الأحياء والعلوم الصحية.

وأكدت المؤسسة أنها باشرت في معالجة الخلل التقني، فور حدوثه، بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الشركاء على تفادي حدوث أي تحديات تقنية خلال فترة الاختبارات.

من جهة أخرى، حدّثت المؤسسة في الجدولة الزمنية لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري، بما يتماشى مع موعد إجازة عيد الاتحاد الـ52 التي اعتمدها مجلس الوزراء، أخيراً، والتي ستبدأ من يوم السبت (2 من ديسمبر) حتى الإثنين (4 من ديسمبر المقبل). وقدّمت المؤسسة موعد امتحان المادة المحددة في تاريخ السابع من ديسمبر المقبل إلى 30 من نوفمبر الجاري، وفق جداول الاختبارات المعلنة سابقاً، ويستكمل الطلبة اختباراتهم بعد إجازة عيد الاتحاد الـ52، في الخامس من ديسمبر بدلاً من الرابع من الشهر نفسه، وبناءً عليه سيكون آخر يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري هو السادس من ديسمبر لعدد من الصفوف، والسابع من الشهر نفسه لصفوف أخرى.

وبحسب الجدولة الزمنية المحدثة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري، يؤدي طلبة الثاني عشر في مسارات «العام والمتقدم والنخبة» يوم الإثنين 27 نوفمبر الامتحان في مادة الفيزياء على فترتين (كتابياً وإلكترونياً)، تليها اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 28 نوفمبر (على فترتين)، ثم اللغة العربية يوم 29 نوفمبر (على فترتين).

ويؤدي طلبة الثاني عشر (العام) مادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يؤدي طلبة المتقدم مادة الكيمياء، ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لامتحان مادة الرياضيات يوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر المقبل، تليها الدراسات الاجتماعية يوم السادس من الشهر ذاته، ويختتمون بمادة التربية الإسلامية يوم الخميس السابع من ديسمبر 2023.