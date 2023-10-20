3 اختبارات يخوضها طلبة مدارس «الوزاري» خلال نوفمبر وديسمبر

يخوض طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، ثلاثة امتحانات في الفترة من 24 نوفمبر المقبل حتى السابع من ديسمبر المقبل، وذلك حسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري (2023-2024)، والذي نشرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على موقعها الإلكتروني.

وبيّن التقويم أن الطلبة سيؤدون الامتحانات في مواد المجموعة (B) في 24 من نوفمبر المقبل وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، والذي يتزامن معه خوض الطلبة لاختبار تجريبي قبل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

فيما يؤدي الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواد المجموعة (A)، ستبدأ في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل، والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل، لمدة سبعة أيام، وستفصل بينها أربعة أيام بدون امتحانات، من 30 نوفمبر حتى الثالث من ديسمبر، وتشمل إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني، هي الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح التقويم أن أيام التمدرس في الفصل الدراسي الأول تبلغ 67 يوماً، موزعة على أربعة أشهر، منذ انطلاق العام الدراسي الجاري في أغسطس الماضي، حتى نهاية الامتحانات في ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، منصة مبتكرة تستخدم خواص الذكاء الاصطناعي باسم «practice sets» ضمن حزمة برامج غوغل للتعليم، لتعزيز عملية التعلم داخل الصفوف الدراسية، ودعم المعلمين والطلاب في تحقيق أداء أفضل وتحسين جودة التعليم.

وأوضحت المؤسسة أن المنصة مصممة لاستخدام تلميحات من الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على التقييم الذاتي وتصحيح عملهم ذاتيا، إضافة إلى أنها تدعم إدارة الفصول الدراسية، وطرق التدريس، والتعلم بالتبني، واستخدام وقت التدريس، وكذلك مشاركة الطلاب في التعلم، وتساعد المعلمين على تحويل محتوى التدريس الخاص بهم بسهولة إلى مهام تفاعلية واستخدام أداة التصنيف التلقائي لتقليل وقت التقييم اليدوي.

وتحرص المؤسسة على إدخال الذكاء الاصطناعي في مدارسها «ولذلك ابتكرت منصة تفاعلية لدعم المعلمين والطلبة داخل الصفوف المدرسية، من خلال تقديم محتوي تعليمي تفاعلي يسهل عملية التدريس ويوضح المفاهيم التعليمية للطالب، ويساعد المعلم في تقديم الدعم له.

وتعرف المنصة المعلمين على المفاهيم التي تحتاج إلى مزيد من الوقت للتدريس ومن يحتاج إلى دعم إضافي من الطلبة المتواجدين داخل الصف، مما يمنحهم رؤى سريعة عن الأداء لتشكيل خطط الدروس المستقبلية، ويحصل الطلاب على تعليقات في الوقت الفعلي عند إكمال مجموعات التدريب، حتى يعرفوا ما إذا كانوا على المسار الصحيح، وفي حال مواجهة صعوبة في أي دروس، يمكنهم رؤية تلميحات تلقائية واقتراحات فيديو وشروحات من مساعد الذكاء الاصطناعي.