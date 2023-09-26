4 معلمين من المدارس الحكومية بالمرحلة النهائية لـ «أفضل معلم»

ينافس أربعة معلمين من المدارس الحكومية بالدولة، في المرحلة الثانية والأخيرة من جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في دورتها الرابعة، التي بدأ التصويت فيها للمتأهلين من مختلف الدول أمس، ويستمر حتى الخميس المقبل، عبر الرابط الإلكتروني vote.mbzaward.ae.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، دعمها أهداف الجائزة ودورها الرائد في ترسيخ ثقافة التميز والريادة في المجال التربوي، وتشجيع المبادرات المبتكرة للمعلمين، وتحفيزهم على طرح حلول إبداعية تسهم في تطوير الأساليب والممارسات التعليمية، مشيرة إلى حرصها على توفير الإمكانات كافة التي تسهم في الارتقاء بقدرات ومهارات كوادرها التعليمية، بما يمكنهم من أداء رسالتهم التربوية السامية.

ونوهت بالمبادرات التربوية للمعلمين سلمى محمد سالم الكتبي، وسليمة عبدالله السعدي، وشيخة على الزيودي، ومحمد فتحي مخيمر، الذين تأهلوا إلى المرحلة الثانية من الجائزة، مؤكدة أنهم من الكوادر الملهمة في الميدان التربوي، الذي يزخر بكثير من الكفاءات التي تسهم بفاعلية في تعزيز ريادة وتميز قطاع التعليم الوطني.