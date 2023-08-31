"نقل عجمان" تحتفل بعودة الطلبة للمدارس مع أبناء موظفيها

نظمت إدارة الدعم المؤسسي في هيئة النقل بعجمان، احتفالية بمناسبة العودة للمدارس مع عدد من أبناء الموظفين كمبادرة مجتمعية، احتفالاً بعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية بهدف رسم البسمة على وجوههم وخلق جو من الترفيه والمرح قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وتولي الهيئة أهمية كبيرة للمبادرات المجتمعية ضمن أجندة مبادراتها السنوية.

وتم خلال برنامج الحفل توزيع هدايا تذكارية على الأطفال الحاضرين والذين بلغ عددهم 40 طفلا والتي أدخلت الفرحة والبهجة الى قلوبهم، وتضمنت المبادرة عدد من الفعاليات منها التلوين والرسم وإعطائهم بطاقات تحمل أسمائهم.

وأكد مدير إدارة الدعم المؤسسي، عبدالرحمن سيف النعيمي، أن الهيئة تولي مثل هذه المبادرات أهمية كبيرة ضمن أجندة مبادراتها السنوية والتي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية ضمن عملها المؤسسي، مشيرا إلى أن الاحتفال بعودة الطلبة لمدارسهم تعد فرصة لتقديم الدعم والمساندة الاجتماعية للطلبة وتشجيعهم على مواصلة التعلم والتطور.

وأوضح أنه تم تجهيز حقائب مدرسية مع المستلزمات الدراسية بالتعاون مع الأطفال والتوجه من خلال حافلات النقل العام مع الأطفال للتبرع بها لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وذلك لزرع قيم العطاء في نفوس الطلبة وتشجيعهم لعمل الخير.