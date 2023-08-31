مدارس خاصة تقدم تسهيلات لذوي الطلبة لسداد الرسوم

أفادت إدارات مدرسية بأنها قدمت تسهيلات بشأن سداد الرسوم الدراسية للعام الجاري، عبر تقديم خصومات مختلفة للطلبة المتفوقين والإخوة، والتعاقد مع بنوك ومنصات رقمية مختصة في «الدفع لاحقاً»، بما يسهم في توفير خيارات لدفع الرسوم تتسم بسهولة الاستخدام والمرونة في الدفع على أقساط من دون فوائد.

وسمحت مدارس لذوي الطلبة بزيادة عدد الدفعات التي يتم سداد الرسوم بها، إذ تعتمد غالبية المدارس نظام الرسوم على ثلاثة شيكات سنوية، فيما أتاحت السداد على سبعة شيكات تيسيراً على ذوي الطلبة.

وقال عضو مجلس إدارة مدرسة تتبع المنهاج البريطاني، أمين النظامي: «نحرص على تقديم تسهيلات لذوي الطلبة، لمساعدتهم على سداد الرسوم، كما نتساهل مع بعض ذوي الطلبة، ونتيح لهم السداد شهرياً بصورة مريحة».

وأضاف: «تعاقدنا مع أحد البنوك لإتاحة سداد الرسوم كاملة للمدرسة على أن يقوم ذوو الطلبة بتقسيط الرسوم للبنك على 12 شهراً»، كاشفاً أن المدرسة توفر كذلك خصومات لبعض ذوي الطلبة بعد دراسة حالتهم وإعطائهم خصومات بنسب تصل إلى 20%، فضلاً عن الفئات المستثناة مثل الشرطة والقوات المسلحة وحملة بطاقة «إسعاد».

وقال مدير مدرسة خاصة تتبع المنهاج الأميركي، سامر سرحان، إن هناك العديد من التسهيلات التي تقدمها المدرسة لذوي الطلبة في ما يخص سداد الرسوم، منها التعاقد مع أحد البنوك لسداد الرسوم كاملة وتقسيطها شهرياً للبنك على ستة أشهر أو 12 شهراً من دون فوائد، ما يسهّل كثيراً على ذوي الطلبة.

وأضاف: «نقدم أيضاً خصومات لذوي طلبة حسب الحالات المختلفة، منها للطلبة المتفوقين، وللإخوة في المدرسة، بجانب خصومات للحالات الخاصة لبعض ذوي الطلبة بعد دراسة حالتهم، وحسب الطلب المقدم».

وأكدت مديرة مدرسة خاصة تتبع المنهاج الأميركي، فاطمة أبومويس، أنها أعطت تعليمات بتوفير خصم لطلبة الروضة في فروع المدرسة الثلاثة، كما أتاحت مدّ فترة سداد الشيكات للمتعثرين وغير القادرين على السداد في الموعد.

وأضافت: «نقدم خصماً للإخوة والطلبة المتفوقين يصل إلى 50%، وندرس حالياً إمكان التعاقد مع بنوك لتسهيل سداد الرسوم عن ذوي الطلبة على أن تقسط على دفعات شهرية للبنك، وهو اقتراح قيد التنفيذ».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لتحالف مدارس دولية، بهارات مانسخاني: «عقدنا شراكة مع إحدى المنصات الرقمية المزودة لخدمة (الشراء الآن والدفع لاحقاً)، بحيث يمكن لذوي الطلبة الاستفادة من خطط سداد مرنة ومريحة تناسب ميزانياتهم، ما يمكنهم من دفع الرسوم الدراسية على أقساط على مدار العام الدراسي»، موضحاً أن الشركة ستسدد إجمالي مبلغ الفاتورة للمدرسة، ويتولى ذوو الطلبة سداد المبلغ (قيمة الرسوم المدرسية) إلى المنصة الرقمية على أقساط ميسرة من دون فوائد.