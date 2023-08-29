مدارس خاصة مستمرة في تسجيل الطلاب

قالت إدارات مدرسية خاصة إن اليوم الدراسي الأول شهد استمراراً لعملية تسجيل ودفع الرسوم الدراسية للطلبة المتأخرين والقادمين من السفر، ممن لم يتمكن ذووهم من تسجيلهم قبل بداية العام الدراسي.

ولفتت إلى أن المدارس شهدت حضور الطلبة من مختلف المراحل الدراسية ممن أتموا التسجيل واستلام الزي المدرسي.

وأكدت إطلاق فعاليات تعليمية وتربوية وترفيهية لمن حضر من الطلاب وتعريفهم بفصولهم الدراسية وزملائهم، على أن يتم الانتهاء من عملية تسجيل الطلبة في قسم التسجيل واستلام الزي المدرسي خلال اليومين المقبلين.

وحثت ذوي الطلبة المتأخرين على الإسراع في تسجيل أبنائهم حتى تتمكن المدارس من توزيع جدول الحصص على الطلبة، مضيفة أنه سيتم الاستمرار في افتتاح قسم التسجيل من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً حتى يتمكن ذوو الطلبة من تسجيل أبنائهم واستلام الزي.