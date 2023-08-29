311 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 253 مدرسة خاصة

حرصت إدارات المدارس في أبوظبي خلال اليوم الدراسي الأول على تعزيز ممارسات الاستدامة في الفصول الدراسية من خلال توفير سلسلة من النصائح البسيطة المتمحورة حول الاستدامة يمكن اعتمادها داخل الفصل الدراسي وخارجه، ما يعكس التزام مدارس الإمارة بتقليل بصمتها البيئية بعد انضمامها إلى «مبادرة المدارس المستدامة» التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي. وحث المعلمون الطلبة على الحفاظ على المدرسة خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتشجيعهم على تبني أنماط صديقة للبيئة من خلال عبوات المياه القابلة لإعادة الاستخدام للوصول إلى هدف صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأكدت المدارس تطبيقها منذ اليوم الدراسي الأول لائحة سلوك الطلبة التي تم تعميمها على الطلبة وذويهم، إضافة إلى تطبيق ميثاق أخلاقي ومهني ملزم للتربويين والعاملين في المدارس الخاصة بالمعايير الأخلاقية، ويشكل أساساً لتحديد أفضل الممارسات في السلوك الأخلاقي والمهني، ويتضمن إلزام التربويين بعدم القيام بسلوكيات تخالف القيم الإسلامية داخل الصفوف الدراسية أو أماكن العمل، أو الإساءة إلى قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، وتقدير الثقافات الأخرى والتسامح معها، وتعزيز مناخ التسامح في المدرسة، وارتداء ملابس مناسبة تلتزم بمواصفات زي العمل الرسمي.

كما يلزم الميثاق المعلمين بالاحتفاظ بعلاقة مهنية طيبة مع الطلبة، وتوقير ذوي الطلبة والمجتمع المحلي، وعدم اتخاذ أية إجراءات تأديبية تتضمن العقاب البدني أو النفسي أو الإساءات اللفظية، والتزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية، والابتعاد عن المشروبات الكحولية والمواد المخدرة والأدوية الممنوعة، سواء بتعاطيها أو حيازتها أو الوقوع تحت تأثيرها، أو التدخين في أماكن العمل، واستخدام الممتلكات والموارد المتوافرة في أداء الأعمال بكفاءة.

وانتظم أمس، 311 ألفاً و936 طالباً وطالبة في 215 مدرسة خاصة، و38 مدرسة شراكات، إضافة إلى طلبة المدارس الحكومية بالإمارة، في فصولهم الدراسية في انطلاقة ناجحة للعام الدراسي.

وبحسب إدارات مدرسية، شهد اليوم الأول للعام الدراسي الجديد أمس، استقراراً في مدارس أبوظبي بمختلف مراحلها الدراسية، حيث راوحت نسبة حضور الطلبة ما بين 90 و95%، بينما التزمت الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية التزاماً كاملاً بالحضور، كما اصطحب أولياء الأمور أبناءهم الجدد إلى مدارسهم، وزينت صالات الاستقبال والصفوف وصالات الأنشطة الرياضية ومصادر التعلم بالبالونات الملونة، ووُزعت الهدايا الرمزية والعصائر والحلوى على الطلبة الصغار الذين يبدأون عامهم الدراسي لأول مرة.

وأشارت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى أن العام الأكاديمي الجديد يشهد افتتاح خمس مدارس جديدة، وسبع مدارس شراكات تعليمية بطاقة استيعابية 15 ألف مقعد دراسي في العام الأول، وذلك لاستيعاب الزيادة المطردة والسنوية في أعداد الطلبة، مشيرة إلى أن المدارس الجديدة مصممة وفق أحدث المعايير الخاصة بالبيئة التعليمية المناسبة لتقديم مستوى تعليمي عالي الجودة.

• المعلمون دعوا الطلبة إلى الحفاظ على المدرسة خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

حافلات مدرسية ذكية

وفرت مواصلات الإمارات، 4816 حافلة مدرسية، لنقل 130 ألف طالب وطالبة في إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي الجديد، وتطبق الشركة منظومة ذكية لسلامة الطلبة داخل الحافلات المدرسية، تشمل النظام الذكي للعد الإلكتروني لحصر وعد الطلبة في عملية الصعود والنزول من الحافلة المدرسية، وتوضيح عدد الطلبة بالحافلة، ويتم ذلك عن طريق جهاز لوحي مع مشرفة النقل والسلامة، والنظام الذكي تفقد الحافلة إلكترونياً من خلال زر تفقد الحافلة ليجبر السائق على المشي بطول الحافلة من الداخل وصولاً لهذا الزر في آخر المقاعد، ما يتطلب من السائق المرور على جميع المقاعد لاستبعاد وجود أي طالب قد يكون نائماً بالحافلة، إضافة إلى النظام الذكي للكشف عن الحركة.

كما تخضع الحافلات المدرسية لنظام المراقبة الإلكترونية على مستوى السرعة والاستخدام الفائق للفرامل، والانحرافات السريعة على الطرقات وغيرها.

