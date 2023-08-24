شرطة دبي تدعو لبداية عام دراسي خالٍ من الحوادث

دعت شرطة دبي السائقين وأولياء الأمور إلى الحرص على الالتزام بقوانين السير والمرور، خصوصاً مع بداية أول يوم دراسي، لجعل بداية العام الدراسي خالية من أية حوادث مرورية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، أهمية الالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال باستخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وعدم القيادة في حال الإرهاق البدني، والالتزام بخطوط السير، والالتزام بإشارة «قف» المُستخدمة في الحافلات المدرسية وعدم تجاوزها، تفادياً لوقوع حوادث، مؤكداً أن سائقي الحافلات المدرسية مُطالبون بتطبيق معايير السلامة العامة والالتزام بالقوانين المرورية حتى تكون بداية العام الدراسي آمنة وبلا حوادث.

وأكد المزروعي حرص شرطة دبي على إطلاق المبادرات الخاصة بتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن إطلاق حملة «يوم بلا حوادث» مع بداية العام الدراسي تهدف إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد بلا حوادث مرورية.