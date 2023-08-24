«بلدية دبي» تنفذ حملات رقابية على المؤسسات التعليمية

كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية والرقابية، التي استهدفت أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية مختصة بتجارة المستلزمات المدرسية في دبي، ضمن مبادرتها السنوية «مدارسنا صحية وآمنة» استعداداً للموسم الدراسي الجديد. وهدفت الحملات إلى التأكد من الصحة العامة وسلامة الغذاء ومياه الشرب وأحواض السباحة، إضافةً إلى التأكد من المستلزمات المدرسية مثل الزي الرسمي وحافظات الطعام.

وشملت الحملات المدارس ورياض الأطفال والحضانات، للتحقق من سلامة الغذاء في أكثر من 300 مؤسسة تعليمية، ومدى التزامها بمعايير الصحة العامة وسلامة الغذاء المعتمدة، والتأكد من وجود مشرف صحي للرقابة الذاتية، ومراقبة أصناف الأطعمة التي تقدمها المؤسسات.

وتُصدر بلدية دبي سنوياً نحو 216 تصريحاً للشركات التي تزود المؤسسات التعليمية بالأطعمة، بهدف ضمان توفير أغذية سليمة، عالية الجَودة، وذات قيم غذائية مدروسة للطلاب.

وسحبت البلدية 700 عينة من المؤسسات التعليمية والتجارية لفحصها في مختبر دبي المركزي، شملت 400 عينة من مياه الشرب من البرادات والخزانات للتحقق من مطابقتها لمعايير الجَودة، وعينات من الخزانات وأحواض السباحة، والتأكد من توافر الإرشادات الفنية المعتمدة كوجود منقذ معتمد وأطواق النجاة والمعدات اللازمة للإسعافات الأولية. و305 عينات من حافظات الطعام، إضافةً إلى فحص عينات من الأزياء المدرسية، للتأكد من سلامتها قبل بيعها وتداولها في أسواق الإمارة.

كما تضمنت الإجراءات الرقابية الاستباقية التحقق من مطابقة المباني للمعايير والاشتراطات المعتمدة.