جامعة أبوظبي في المرتبة الـ 58 عالمياً

حصلت جامعة أبوظبي على المرتبة الـ 58 من بين 167 جامعة في 15 دولة، ضمن قائمة أفضل الجامعات الناشئة على مستوى العالم للعام الجاري، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الحديثة، وذلك في أول مشاركة لها في هذه الفئة.

كما تبوأت الجامعة المركز الرابع كأفضل مؤسسة أكاديمية على مستوى دولة الإمارات من بين 10 جامعات، والسادسة على مستوى المنطقة من بين 210 جامعات من 21 دولة.

وحققت الجامعة خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً عبر مختلف برامجها وتخصصاتها، وأظهرت أداءً رفيع المستوى في مجال التدريس وتقنياته، كان كفيلاً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدولة والثانية في المنطقة، إضافة إلى حصدها المركز الثاني للاقتباسات من الأبحاث العلمية للجامعة، وكذلك لمؤشر النظرة الدولية على مستوى دولة الإمارات.

وقال مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد: «نحن في جامعة أبوظبي ملتزمون بتقديم برامج نوعية معتمدة عالمياً، ومواصلة الاستثمار في البحث العلمي لتحفيز الابتكار وغرس ثقافة التفكير الإبداعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب».

ووفق «تصنيف التايمز للتعليم العالي»، حازت جامعة أبوظبي على مراكز عدة متقدمة لتميزها في التدريس والبحث العلمي والمناهج وغيرها، ووضعت هذه التصنيفات الجامعة ضمن أفضل ثلاث جامعات على مستوى الدولة، وتبوأت المرتبة الأولى محلياً في مجال التدريس والثانية إقليمياً، وحلت في المركز الـ14 عالمياً بأعلى نسبة في أعداد طلبتها الدوليين.

وتشتهر جامعة أبوظبي ببرامجها ومناهجها المتطورة والمعتمدة دولياً، ويتمتع خريجوها بفرص توظيف عالية مع تصدرهم مؤشر توظيف الخريجين في دولة الإمارات وفقاً لتصنيفات «التايمز للتعليم العالي»، بينما تحتل الجامعة المرتبة الثانية في الدولة والـ10 عالمياً من حيث النظرة الدولية.

وصُنفت جامعة أبوظبي أخيراً في المرتبة 59 كأفضل جامعة وفق «تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا لعام 2023»، حيث تنافست مع أكثر من 669 جامعة من 31 دولة.

وجاءت ضمن أفضل أربع جامعات في دولة الإمارات والأولى في مجال التدريس.