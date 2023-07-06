جامعة الشارقة في المرتبة 45 بين الجامعات الآسيوية

أظهرت أحدث نتائج التصنيفات التي أعلنتها مؤخراً مؤسسة التايمز الدولية للتعليم العالي في تقريرها الصادر عن تصنيف الجامعات للعام 2023م، عن تقدم جامعة الشارقة إلى المرتبة (45) لأفضل الجامعات الآسيوية، وكذلك تقدمها للمرتبة (43) على مستوى الجامعات الفتية عالمياً.

وقال مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، إن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لما تحققه الجامعة من تقدم سنوي مستمر ومتزايد على المستوى الدولي خلال الخمس سنوات الماضية، وفق رؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم ورعاية رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، حيث يحرص سموه دائما على دعم ومتابعة لكافة جهود الجامعة في مختلف المجالات، حيث شهدت الجامعة هذا العام الذي يواكب احتفالاتها باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها، العديد من الإنجازات وتحقيق الكثير من النجاحات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف النعيمي، أن تصنيف مؤسسة التايمز الدولية المتخصصة، يُعد من أفضل التصنيفات العالمية وأكثرها مهنية ومصداقية، حيث يعتمد في دراسته وتقييمه للمؤسسات الجامعية على مجموعة متنوعة من المعايير والمؤشرات الموثوقة، مؤكداً أهمية ما أظهرته النتائج من تقدم لجامعة الشارقة على مستوى الجامعات في قارة آسيا إلى المرتبة الـ (45) محققة بذلك تقدماً من المرتبة (72) سابقاً، أي أنها تقدمت بأكثر من (27) مركزاً في هذا التصنيف، والذي يعتمد على 13 مؤشراً ومعياراً لقياس أداء المؤسسة الأكاديمية في أربع مجالات رئيسية وهي التدريس، والبحث العلمي الرصين والاقتباسات والاستشهادات، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية.

وأضاف مدير الجامعة كذلك أن تلك النتائج تتواكب أيضاً مع إعلان التصنيف الخاص بالجامعات الفتية على مستوى العالم وهي الجامعات التي لم يمر على إنشائها أكثر من خمسين عاماً، حيث حققت جامعة الشارقة تقدماً جديداً ومهماً في هذا التصنيف إلى المرتبة (43)، في تصنيف الجامعات الفتية محققة بذلك تقدماً من المرتبة (89) في نتائج العام 2022 في ذات التصنيف. ويعتمد هذا التصنيف على نفس المعايير والمؤشرات التي يعتمد عليها تصنيف التايمز للجامعات، حيث حققت الجامعة أيضاً وفق هذا التصنيف تقدماً ملحوظاً في معايير التدريس والتعلم وفق أحدث التقنيات العالمية، وجودة البحوث العلمية التي يتم إجراؤها في الجامعة وأهميتها، وكذلك الاقتباسات والاستشهادات من البحوث والدراسات العلمية التي أجريت في جامعة الشارقة، مما يدل على جودة وأهمية تلك البحوث العلمية ورصانتها بصفتها مرجعاً علمياً للمزيد من البحوث والدراسات على المستوى الدولي، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية للجامعة ومكانتها وسمعتها العلمية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة على المستوى الدولي هذا العام حيث صُنفت الجامعة رسميا ضمن فئة أفضل (251-300) جامعة حول العالم طبقا لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي المتخصصة بتصنيف الجامعات على مستوى العالم لعام 2023، والتي تُعد من أقوى التصنيفات العالمية وأكثرها مهنية ومصداقية، لتصبح الأولى على مستوى الدولة، وفي المرتبة الخامسة عربياً.