عائشة صفداني حاصلة على 99.5% الاستماع والتركيز والمراجعة سر تفوقي

حصلت الطالبة عائشة على خميس على صفداني، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - أم القيوين – بنات، على معدل 99.5% في نتائج الثانوية العامة، واعتبرت صفداني تفوقها في الثانوية العامة ثمرة لجهودها في المراجعة الشاملة والمستمرة طول العام الدراسي من خلال إعداد برنامج للاستعداد للامتحانات، وتعتبر صفداني طالبة متفوقة وحاصلة على جوائز مميزة نتيجة مشاركتها في فعاليات وحوارات محلية وعالمية تختص بالمناخ والمرأة، وتسعى لدراسة علوم سياسية وعلاقات دولية لتحقيق حلمها في خدمة دولتها والمجتمع.

وقالت صفداني، لـ" الإمارات اليوم"، " منذ بداية العام الدراسي كنت أركز في الفصل الدراسي على الاستماع الجيد لشرح المناهج والمواد الدراسية من المعلمين، وأعمل في المنزل على تثبت ما أراجعه من معلومات من خلال الفهم أو الحفظ، وذلك للاستعداد للاختبارات الأسبوعية التي يتم إجرائها في الفصل الدراسي.

وأوضح " أدرس أربع ساعات يومياً في كل مادة دراسية بعد العودة إلى المنزل وأركز على مادة الفيزياء باعتبارها الأصعب من بين المواد الدراسية، حيث أقوم بحل جميع الأسئلة التي وردت في المنهج الدراسي وفي أوراق المراجعة وفي جميع المواد العلمية سواء من المواقع الالكترونية من أجل الحصول على جميع المعلومات قدر الإمكان والتفوق في الامتحانات.

وأضافت، " البحث في الانترنت كان من صميم دراستي، حيث أقوم بمشاهدة مقاطع فيديو لحصص دراسية في المواد العلمية وأقرأ كتب دراسية لجامعات عريقة، كما خصصت دفتر لتدوين الملاحظات عليه بشأن الأخطاء في الإجابات لمراجعتها والإجابة عليها من جديد بطريقة مختلفة.

وأشارت إلى أنها أصغر أشقائها الأربعة وكان والديها وأشقائها يساعدوها في توفير الجو المناسب لامتحانات الثانوية العامة، وتابعت أنها تعتزم دراسة تخصص علوم سياسية وعلاقات دولية في جامعة الامارات، لأنها كانت مهتمة بالمشاركة في فعاليات وبرامج في إذاعة الشارقة وكانت تقدم برنامج في إذاعة الفجيرة، وتحب التحدث أمام الطلبة وعملت العديد من المشاريع الخارج المدرسة.

وأضافت، ذهبت في رحلة إلى اليابان مع وزارة التربية والتعليم وشاركت في برامج محاكاة في الأمم المتحدة، ومثلت الدولة مع مجموعة من الطلاب في ورقة نقاس نناقش تتعلق بالمناخ، كما شاركت في مسابقة "مهارات الامارات" في فن الخطابة باللغتين العربية والإنجليزية وحصلت على الميدالية الذهبية، لذلك لأسعى لدراسة علوم سياسية وعلاقات دولية، لأن عندي شغف للتعبير عن آرائي وأريد أن أساعد وأدعم المجتمع قدر ما أستطيع المجتمع وأحاول الاهتمام بالمتغير المناخي والعوم السياسية.