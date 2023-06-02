إدارات مدارس حكومية تدرب طلبتها على امتحانات نهاية العام الدراسي

تطبق إدارات مدارس حكومية اختبارات تجريبية لطلبتها للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري، بهدف تدريب الطلبة والكوادر الإدارية، والتأكد من جاهزية النظام الإلكتروني، وستبدأ الاختبارات التجريبية اعتباراً من اليوم حتى الخامس من يونيو الجاري.

وأفادت المدارس في إخطار بأن الاختبارات التجريبية سيتم تطبيقها في مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر فقط، وتنفذ الاختبارات التجريبية على منصة Swift Assess، وتتوفر تذاكر دخول الاختبارات على منصة Swift Assess.

وحددت المدارس الفترة الزمنية لأداء الاختبار بواقع (15 دقيقة)، يتم تحديدها من قبل إدارة المدرسة بما يضمن استمرارية اليوم المدرسي، لافتة إلى عدم وجود فترة تعويضية للاختبارات التجريبية.

وأوضحت المدارس أن الاختبار التجريبي تدريبي، ولا ارتباط له بدرجة الطالب، مؤكدة أهمية تحديث تطبيق Swift Assess على أنظمة أندرويد وIOS المثبتة على الأجهزة اللوحية المستخدمة لأداء الاختبار، وذلك لضمان الدخول إلى الامتحان.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعلنت عن تاريخ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثالث آخر محطات العام الدراسي 2022-2023، حيث ستبدأ الامتحانات للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر بتاريخ السابع من يونيو وتتواصل لغاية 16 يونيو، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو ولغاية 26 يونيو وفقاً للحلقات الدراسية. وبينت المؤسسة أنها ستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 إلى 23 يونيو وذلك للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول، فيما حددت المؤسسة الفترة ما بين السادس إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة وسيتم الإعلان عن نتائجها في 13 و 14 يوليو.