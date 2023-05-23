مدارس تزيد رسوم الحافلات المدرسية 35%

شكا ذوو طلبة قيام مدارس خاصة في الشارقة برفع أسعار الحافلات المدرسية للعام الدراسي المقبل، مؤكدين أن الزيادات وصلت إلى 35% مقارنة بما كانت عليه سابقاً.

وطالبوا بالتدخل لمنع زيادة رسوم الخدمات الأخرى، معربين عن مخاوفهم من ارتفاع رسوم الكتب والزي المدرسي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

ورصدت «الإمارات اليوم» تعميمات أصدرتها مدارس خاصة بالرسوم الجديدة للحافلات بدءاً من العام الدراسي المقبل، شهدت زيادة لافتة مقارنة بما كانت عليه سابقاً.

وقرّرت مدارس إسناد خدمة النقل من إمارات أخرى لشركات خاصة، وهو ما اعتبره أولياء أمور «تحايلاً منها لزيادة الرسوم، بعد حصولها على تصنيفات مقبولة أو ضعيفة، وعدم حصولها على موافقة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بزيادة الرسوم الدراسية».

وتفصيلاً، قال ولي أمر، محمد وجيه، إن مدرسة أطفاله وجهت تعميماً لذوي الطلبة ضمنته الرسوم الجديدة، لافتاً إلى أن الزيادة وصلت إلى 600 درهم للطفل الواحد داخل الشارقة.

وطالب هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتدخل «لوقف الزيادات المستمرة في الرسوم، التي يتم تحصيلها بطرق جانبية، سواء عن طريق النقل المدرسي أو الزي أو أسعار الكتب».

وقال إن هناك مدارس حاصلة على تقييمات مقبولة وضعيفة ضمن تقييم برنامج «إتقان»، ورغم ذلك بدأت برفع رسوم النقل.

وقالت ولية أمر، مروة طارق، إن مدرسة أطفالها قررت رفع رسوم الحافلات للعام الدراسي المقبل بقيمة وصلت إلى 1500 درهم، أي نحو 35%، معتبرة أن «الزيادة الجديدة مُبالغ فيها، وغير منطقية».

وقالت إنها قررت إلغاء الاشتراك في الحافلة، العام الدراسي المقبل، والاعتماد على سيارة الأسرة لتوصيل أبنائها إلى مدرستهم.

أما عبدالعزيز يوسف، فأكد أنه يقيم في عجمان ويذهب أبناؤه إلى مدرسة في الشارقة بالحافلة المدرسية، حيث كانت رسوم الحافلة العام الماضي 4700 درهم للطفل، لكنها بلغت العام الجاري 5700 درهم بزيادة قدرها 1000 درهم للطفل الواحد، مطالباً هيئة الشارقة للتعليم الخاص باتخاذ إجراء يحدّ من تلك الزيادات.

وأكد وائل العلي أنه سجل ابنه في إحدى المدارس الخاصة، ولم يتم إبلاغه بأي زيادة في الرسوم الخاصة بالحافلات، إلا أنه فوجئ بإدارة المدرسة تبلغه بزيادة رسوم الحافلة بنسبة 25% عما كان مُعلناً عند التسجيل، ما وضعه أمام الأمر الواقع، إذ لا يستطيع تحويل طفله إلى مدرسة أخرى بسبب ضيق الوقت وعدم وجود شواغر في معظم المدارس.

واطلعت «الإمارات اليوم» على تعميم من مدرسة خاصة يبلغ ذوي الطلبة بتوسيع دائرة الخدمة لمناطق جديدة في الشارقة، وفتح باب التسجيل في الحافلة المدرسية للطلاب القدامى والجدد، برسمين مختلفين، علماً أنه يتم حجز المقعد بالحافلة بحسب أسبقية الحضور وتوافر مقاعد شاغرة.

وحددت المدرسة قيمة رسوم الحجز في الحافلة المدرسية بـ500 درهم، على أن تكون رسوم الحافلة داخل الشارقة 4500 درهم، فيما دعت أولياء أمور الطلبة القاطنين في دبي وعجمان للتواصل مع مسؤول في شركة خاصة تولت النقل المدرسي من الإمارتين بحافلاتها.

وحدد تعميم لمدرسة أخرى، رسوم الحافلات المدرسية بقيمة 5500 درهم داخل الشارقة، و6500 درهم من إمارة دبي، و5700 درهم من إمارة عجمان، و6000 درهم من إمارة أم القيوين، على أن يتم سداد الرسوم على ثلاثة أقساط.

وأكدت مدرسة خاصة ارتفاع رسوم النقل المدرسي للعام الجاري، إذ بلغت 4500 درهم داخل الشارقة، و5500 درهم لإمارتي دبي وأم القيوين و5000 درهم لإمارة عجمان.

من جانبها، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ«الإمارات اليوم»، أنه يحق للمدارس الخاصة طلب زيادة الرسوم الدراسية، حسب القوانين واللوائح المنظمة للمدارس الخاصة في الشارقة وغيرها من الإمارات، وتتولى الجهات التعليمية المختصة إصدار القرارات اللازمة لهذه الطلبات وفق السياسات والإجراءات المتبعة في كل إمارة.

وتابعت أن المدارس الحاصلة على موافقة من الجهة التعليمية على زيادة الرسوم تطبق الزيادة وفقاً للموافقات الصادرة.

وعن سبب تأخير بعض المدارس في إبلاغ ذوي الطلبة بالزيادة، قالت إن المدارس تقوم بإبلاغ أولياء الأمور بالزيادة الموافق عليها، على أن يتم بيان وتفصيل الرسوم الدراسية المقررة على ولي الأمر في العقد الذي يتم التوقيع عليه بين المدرسة وولي الأمر في بداية التسجيل للطلاب الجدد، أو إعادة التسجيل للطلاب المستمرين.

ذوو طلبة:

• «مدارس حاصلة على تقييم (مقبول) أو (ضعيف) تتحايل لرفع الرسوم».