"التربية" تطبِق نظام المواد الاختيارية على طلبة الصفين الحادي والثاني عشر

اعتمدت وزارة التربية والتعليم تطبيق "نظام المواد الاختيارية" للصفين الحادي عشر والثاني عشر، في المسارين العام والمتقدم، بالمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لهم لاختيار المواد التي يرغبون في دراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي.

وأفادت الوزارة بأن نظام المواد الاختيارية سيطبق على طلبة الصف الحادي عشر بداية من العام الدراسي المقبل (2023-2024)، فيما يطبق على طلبة الصف الثاني عشر في العام الدراسي التالي (2024-2025).

وحددت الوزارة أربعة أهداف رئيسية لتطبيق نظام المواد الاختيارية، هي أولاً: الطالب شريك أساسي في العملية التعليمية، حيث يتيح النظام مجموعة من الخيارات التي تمكن الطالب من تصميم رحلة التعلم الخاصة به، وثانياً إرشاد أكاديمي تشاركي، حيث يعزز النظام من دور المدرسة ومسؤوليتها في تطبيق برنامج إرشاد أكاديمي أكثر فاعلية يشرك الطلبة وأولياء أمورهم في العملية التعليمية، وثالثاً: التركيز على خيارات التعليم العالي، حيث يقدم النظام حزمة من الخطط والخيارات الدراسية التي تتناسب مع متطلبات التعليم العالي، ورابعاً: قاعدة معرفية من العلوم التخصصية، حيث توفر الخيارات فرصاً تعليمية لإعداد الطالب للمجالات التخصصية في التعليم العالي في مواد العلوم.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن القرار الجديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وفق أفضل المعايير العالمية لتكون أكثر كفاءة وفاعلية، حيث سيوفر نظام المواد الاختيارية خيارات دراسية تراعي القدرات الفردية للطلبة وتمنحهم الفرصة لتنمية معارفهم ومهاراتهم الفردية بما يساهم في إعدادهم للتخصصات الجامعية التي يطمحون لدراستها في مرحلة التعليم العالي. وأشار معاليه إلى أن النظام الجديد سيتيح الفرصة للمدارس لتوفير إرشاد أكاديمي أكثر فاعلية، وإطلاق برامج أكاديمية أو مهارية تناسب احتياجات الطلبة.

وأضاف: "سيساهم نظام المواد الاختيارية في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة لتتناسب مع ميول وإمكانات الطلبة، بما يمكنهم من التفوق في رحلتهم الأكاديمية، ومن التميز والنجاح في مسيرتهم العملية، حيث سيعزز النظام الجديد مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في العملية التعليمية للارتقاء بجودتها وريادتها. وستقوم الوزارة بإجراء عمليات تقييم دورية ومتابعة تطبيق النظام الجديد مع كافة المدارس والجهات ذات العلاقة بهدف تطوير النظام وتحسين مخرجاته".

ووفقاً لنظام المواد الاختيارية يتعين على طلبة الصف الحادي عشر في العام الدراسي 2023-2024 وطلبة الصفين الحادي والثاني عشر بداية من العام الأكاديمي 2024-2025 ضمن مساري العام والمتقدم الالتزام بدراسة ست مواد أكاديمية إلزامية وهي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية؛ على أن يتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتي مواد اختيارية تشمل الأولى ثلاث مواد علمية هي الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة هي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.

وأكدت الوزارة في إعلانها أن نظام المواد الاختيارية سيحافظ على نواتج التعلم المستهدفة على حسب متطلبات منهاج وزارة التربية والتعليم، بحيث يتمكن الطالب من اختيار الخطة الدراسية التي تناسب اهتمامه ومستوى التحصيل العلمي لديه وخياراته في مرحلة التعليم العالي، ومن ثم سيختلف مجموع المواد والحصص لكل طالب بناء على الخطة الدراسية التي يختارها.