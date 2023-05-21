واحدة فقط حصلت على تقييم "متميز".. تعرف إلى النتائج الكاملة لتقييم مدارس الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج برنامجها النوعي "إتقان" الذي يستهدف تطوير وتحسين جودة الأداء المدرسي بكل جوانبه، وتم تنفيذه بدءاً من شهر أكتوبر الماضي وحتى شهر مارس من العام الجاري، بهدف تقييم أداء 110 مدرسة تُمثل 10 مناهج دراسية مختلفة من إجمالي عدد المدارس الخاصة في الإمارة البالغ عددها 127 مدرسة.

وتنشر "الإمارات اليوم" نتائج التقييم كاملاً على النحو التالي

أولاً المدرسة الحاصلة على تقييم متميز:

مدرسة جيمس ميلينيوم الخاصة – المنهاج الهندي

ثانياً: المدارس الحاصلة على تقييم "جيد جداً":

المدرسة الاسترالية الدولية الخاصة، ومدرسة جيمس أمباسادور، ومدرسة فيكتوريا الدولية، ومدرسة جيمس كامبريدج إنترناشيونال، ومدرسة دلهي الخاصة، والمدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو الخاصة، ومدرستنا الثانوية الإنجليزية للبنات، ومدرستنا الثانوية الإنجليزية للبنين، ومدرسة الشارقة الإنجليزية الخاصة.

ثالثاً: المدارس الحاصلة على تقييم "جيد":

- مدرسة بيكون هاوس الخليج العالمية- منهاج أميركي

- مدرسة أسبام الهندية الدولية الخاصة- منهاج هندي

- مدرسة الأنصار العالمية الخاصة- منهاج بريطاني

- مدرسة الشارقة الدولية الخاصة- بريطاني ووزاري

- مدرسة الزهور الخاصة- أميركي

- المدرسة الأميركية الدولية الحديثة الخاصة- أميركي

- مدرسة جيمس ويستمنستر الشارقة- بريطاني

- مدرسة العناية الإنجليزية الخاصة- منهاج بريطاني

- مدرسة وروضة المروج الإنجليزية الخاصة- بريطاني

- مدرسة الإبداع العلمي الدولية- بريطاني

- مدرسة تلاميذ الأكاديمية الدولية الخاصة- بريطاني

- مدرسة ويس جرين الدولية الخاصة- بريطاني

- مدرسة الإمارات الخاصة- وزاري

- مدرسة الدرة الدولية – أميركي

- المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي- أميركي

- مدرسة المعرفة الدولية الخاصة- أميركي

- مدرسة ليدرز الخاصة- هندي

- مدرسة منارة الشارقة الخاصة- وزاري

- مدرسة الإمارات الوطنية- أميركي

- مدرسة الشعلة الخاصة فرع الفلاح- وزاري

- مدرسة الإتقان الأميركية الخاصة- أميركي

- المدرسة الهندية إنترناشيونال- هندي

- مدرسة ريان الدولية الخاصة- هندي

- مدرسة الشارقة الخاصة- وزاري

- مدرسة تريم الأمريكية الخاصة- أميركي

- مدرسة الكمال الأميركية الدولية فرع العزرة- أميركي

- مدرسة الصالح الخاصة للبنات- وزاري

- المدرسة الأميركية الخاصة بكلباء – وزاري

- مدرسة الإمارات الأهلية- هندي

- المدرسة الهندية بالشارقة- هندي

- مدرسة البصائر الخاصة- وزاري

- مدرسة الشعلة الخاصة- فرع الصناعية – وزاري

- مدرسة الاستقلال الخاصة- وزاري

- مدرسة النور الدولية الخاصة- وزاري

- المدرسة الخليجية الآسيوية الإنجليزية- هندي

- مدرسة سما الأميركية الخاصة- أميركي

- مدرسة الكمال الأميركية الدولية فرع حلوان- أميركي

- مدرسة الشارقة الأميركية الدولية الخاصة- أميركي

- المدرسة الأهلية الخيرية الخاصة فرع 2- وزاري

- المدرسة الأهلية الخيرية الخاصة فرع الفلج- وزاري

- المدرسة الألمانية الدولية بالشارقة- ألماني

- مدرسة الأمل للصم الخاصة- وزاري

- مدرسة أميتي الخاصة- هندي

- مدرسة بيس البريطانية الخاصة- بريطاني

رابعاً: المدارس الحاصلة على تقييم "مقبول"

- المدرسة الأهلية الخيرية الخاصة- وزاري

- مدرسة صناع الغد الخاصة- وزاري

- مدرسة الصباح الهندية الخاصة- هندي

- مدرسة بريلينت إنترناشيونال الخاصة- بريطاني

- مدرسة الذيد الخاصة- وزاري

- مدرسة الشارقة البريطانية الدولية الخاصة – أميركي

- مدرسة ابن سينا الإنجليزية العاليّة- بريطاني

- مدرسة العلم- بريطاني

- مدرسة الدلتا الإنجليزية- هندي

- مدرسة المواهب البريطانية الخاصة- بريطاني

- المدرسة الأهلية الخاصة- وزاري

- مدرسة سبرنج ديل الهندية- هندي

- مدرسة الأمانة الخاصة- بريطاني

- مدرسة العلا الخاصة- وزاري

- مدرسة الوحدة الخاصة- أميركي

- مدرسة نبراس الإيمان الخاصة- أميركي

- مدرسة الدوحة الخاصة- أميركي

- مدرسة القمة الخاصة – وزاري

- مدرسة الوردية الخاصة- بريطاني

- المدرسة الفلبينية الخاصة الجديدة- فلبيني

- المدرسة الإنجليزية الخاصة بكلباء- بريطاني

- المدرسة الإماراتية الأميركية- أمريكي

- مدرسة الكمال الأمريكية الدولية الخاصة فرع الرمثاء- أميركي

- مدرسة فار إيسترن الخاصة- فلبيني

- مدرسة الرشد الأميركية الخاصة- أميركي

- مدرسة سلمان الفارسي- وزاري

- مدرسة البيان الخاصة- وزاري

- المدرسة الأهلية الخاصة فرع 1- وزاري

- مدرسة الشويفات الدولية- سابس

- المدرسة الهندية الممتازة الخاصة- هندي

- المدرسة الهندية النموذجية الجديدة- هندي

- مدرسة التفوق الخاصة- وزاري

- مدرسة الشارقة العامة- بريطاني

- مدرسة ابن خلدون الخاصة – بريطاني

- مدرسة النجمة الخاصة- بريطاني

- مدرسة البيت السعيد الإنجليزية الخاصة- بريطاني

- مدرسة الرسالة الأميركية الدولية- أميركي

- مدرسة خورفكان النموذجية الخاصة- وزاري

- مدرسة بيس الدولية- هندي

- مدرسة الرسالة العلمية الدولية الخاصة- أميركي

- مدرسة الساحل الشرقي الإنجليزية- هندي

- مدرسة فيكتوريا الإنجليزية الخاصة- بريطاني

- مدرسة الضياء العلمية الخاصة- وزاري

- مدرسة الشعاع الهندية للبنين والبنات- هندي

- مدرسة الآمال الثانوية الإنجليزية الخاصة- باكستاني

- المدرسة الهندية بالشارقة الخاصة- فرع جويزع – هندي

- مدرسة البيان الوطنية- وزاري

- مدرسة المستقبل الخاصة- أميركي

- مدرسة الوردية الخاصة فرع 1- بريطاني

- المدرسة الباكستانية الإسلامية الثانوية- باكستاني

- مدرسة فار إيسترن الخاصة – فلبيني

- مدرسة خليفة الهمزة الأميركية الخاصة- أميركي

- مدرسة بامير الخاصة- باكستاني

خامساً: المدارس الحاصلة على تقييم "ضعيف"

- مدرسة الألفية الفلبينية الخاصة – فلبيني

- مدرسة النجاح الإنجليزية- هندي

- مدرسة الرواد البريطانية الخاصة- بريطاني

سادساً: المدارس التي لم يتم تقييمها

- المدرسة الأميركية للإبداع العلمي الخاصة فرع 1- أميركي

- مدرسة نيودلهي الخاصة- هندي

- مدرسة الابتكار العلمي الخاصة- بريطاني

- مدرسة الأمل للصم الخاصة فرع 1- وزاري

- مدرسة مسار الخاصة- أميركي

- مدرسة مانتينا الأميركية- أميركي

- مدرسة سابس الدولية الخاصة، الجادة - سابس

- مدرسة فيكتوريا الدولية الخاصة – المنطقة الوسطى- استرالي

- مدرسة المدينة الدولية الخاصة- بريطاني

- مدرسة درب السعادة الخاصة- وزاري

- مدرسة السدرة الخاصة- وزاري

- المدرسة الأميركية الخليجية الخاصة- أميركي

- مدرسة السحاب البريطانية الخاصة- بريطاني

- مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة- خورفكان – استرالي

- مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة – كلباء- استرالي

- المدرسة الأهلية الخيرية الخاصة للبنات فرع 3- وزاري

- المدرسة الأهلية الخيرية الخاصة للبنين فرع 4 - وزاري