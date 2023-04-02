طالبتان تعدان بحثاً عن استخدام «النانو تكنولوجي» في زيادة خصوبة التربة

أعدت طالبتان من مدرسة رقية للتعليم الثانوي، بحثاً عن استخدام «النانو تكنولوجي» لزيادة خصوبة التربة، للمساهمة في اتساع مساحة الأرض الصالحة للزراعة في الإمارات.

وقالت الطالبة فاطمة إبراهيم المازمي، لـ«الإمارات اليوم»، إنها شاركت مع زميلتها سمية أحمد عبده محمد، في إنجاز البحث، بإشراف المعلمة لبنى خطاك محمد كاشف، للمشاركة به في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار NSTI، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في «إكسبو دبي» أخيراً.

وذكرت أن فكرة المشروع مستوحاة من حرص الدولة على الزراعة، التي تعتبر قطاعاً حيوياً يسهم في ازدهار القطاعات الأخرى، مضيفة: «أخذ مشروعنا أهداف التنمية المستدامة في الاعتبار، لأن نسبة إنتاج الثمار سترتفع، في حال تم تطبيقه، ومن ثم يقلّ استيراد كثير من المنتجات الزراعية».

ولفتت المازمي إلى أن البحث يحوم حول استخدام تقنية تكنولوجيا النانو، شارحة أنها وزميلتها استخدمتا جزيئات صغيرة، تعتبر سماداً صديقاً للبيئة، بواسطة التقنية، التي أسهمت في تسريع انتشاره في التربة، وامتصاصه.

وأشارت إلى أن المادة الجديدة لم تتعرض لأي إشعاع أو حرارة، بل أجري العمل عليها على درجة حرارة الغرفة.

وتابعت: «استغرقنا ثلاثة أشهر لنحصل على هذه النتيجة، وتلقينا دعماً كبيراً من إدارة المدرسة، إضافة إلى التشجيع من عائلتينا».