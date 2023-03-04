اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لمختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية في المدرسة الإماراتية وفي المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

وحسب الجدول يؤدي الطلبة امتحاني اللغتين العربية والإنجليزية كتابة يومي السابع والثامن من مارس، ويكون زمن الامتحان من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة. ويستكمل الطلبة امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية في 13 مارس، والدراسات الاجتماعية 14 مارس، والعلوم الصحية 17 مارس، والرياضيات 20 مارس، واللغة الإنجليزية 21 مارس، والفيزياء 22 مارس، واللغة العربية 23 مارس، والكيمياء 24 مارس. أمّا طلبة الـ12 في المسار التطبيقي، فيؤدون حتى 14 مارس امتحانات المواد الدراسية نفسها، ليمتحنوا 20 مارس الرياضيات التطبيقية، و21 مارس اللغة الإنجليزية، وفي 22 مارس العلوم التطبيقية، وفي 23 مارس اللغة العربية، فيما ستكون فترة الاختبار يوم الجمعة من التاسعة لغاية الـ11 قبل الظهر.