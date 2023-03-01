"الإمارات للتعليم" تفتح باب التسجيل في "الحكومية" و"الأجيال" و"النخبة" للعام الدراسي المقبل

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسـجـــيــل للطلبة فــي الــمـــدارس الحكـومـيـة لجمـيـع المـراحــل الدراسيـة و التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إلى جانب التسجيل في مدراس الأجيال ومسار النخبة للعــام الـدراســي 2023-2024، وذلك خلال الفترة ما بين 1 مارس إلى 24 مارس 2023 .

وبينت المؤسسة بأنه سيتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول كذلك للفئات المذكورة بالإضافة لطلبة دول مجلس التعاون ، ويقبل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل 4 سنوات وفي رياض الأطفال الثانية 5 سنوات وللصف الأول 6 سنوات ولم يتجاوز 8 سنوات على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس من نفس العام الذي يقبل فيه.

مسار النخبة

وبينت المؤسسة أنه يبدأ التسجيل لمسار النخبة من 1 مارس إلى 8 مارس وحددت المؤسسة عدة شروط لالتحاق الطلبة في مسار النخبة الذي يبدأ من الصف الخامس إلى الصف الثامن، منها أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وأن يتوفر مقعداً دراسياً في المرحلة الصفية.

ووضعت المؤسسة شرطاً للتميز لقبول الطلبة ضمن المسار وهي حصول الطالب على معدل 90 في مادة الرياضيات و90 في مادة اللغة الإنجليزية و85 في مادة العلوم وذلك للراغبين بالالتحاق بالمسار من طلبة الصف الرابع، فيما يشترط لبقية الصفوف حصول الطلبة على معدل 80 في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

مدارس الأجيال

وبينت المؤسسة أن التسجيل في مدارس الأجيال سيبدأ من 1 مارس إلى 24 مارس 2023 وذلك لطلبة الصف الأول، فيما ستبدأ الفترة الثانية لطلبة الصف الثاني إلى الرابع من 1 يونيو إلى 26 يونيو 2023، ويستهدف التسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وأبناء المواطنات ، وستكون الأولوية بالتسجيل للطلبة الموجودين حالياً في مدارس الأجيال والراغبين بالانتقال إليها، أو وجود الطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

وبينت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024 من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية وكذلك الاطلاع على كافة شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني http://www.ese.gov.ae .