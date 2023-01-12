إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الـ 12 اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن اليوم، موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجاري لطلبة المدارس الحكومية.

وبينت المؤسسة أنها حدّدت جدولة زمنية لإعلان النتائج وإتاحتها للطلبة عبر بوابة الطالب، لضمان حصول جميع الطلبة على نتائجهم بكل سهولة ويسر، حيث سيتمكن طلبة الصف الـ12 من الحصول على نتائجهم اليوم في تمام الساعة الـ10 صباحاً، وطلبة الصفوف (9-11) من الساعة الثالثة ظهراً، فيما سيتمكن طلبة الصفوف (1-8) من الاطلاع على نتائجهم يوم غدٍ (الجمعة) في تمام الساعة الثالثة ظهراً، وسيكون بإمكان جميع الطلبة طباعة نتائجهم خلال يوم الإعلان المخصص لهم، بدءاً من الساعة 6:00 مساءً ولغاية الساعة 6:00 صباحاً.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، الدكتور يحيى الأنصاري، إن «المؤسسة حدّدت الجدول الزمني لإعلان النتائج على يومين (الخميس والجمعة)، لإتاحة الفرصة أمام لطالب وولي أمره للدخول إلى النظام بسهولة ويسر، دون وجود أي تحديات تقنية»، موضحاً أنه «خلال فترة النتائج يشهد النظام ضغطاً كبيراً على نظام الدرجات (السيستم) من قِبل الطلبة وذويهم، ما يصعب من حصولهم على النتائج بسرعة».

وذكر أن «نتائج الفصل الدراسي الأول لا تعني النتيجة النهائية للطالب، ولكن لديه فرصة لرفع التحصيل الأكاديمي، خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث، واكتساب المعارف والمهارات الأخرى».

وأضاف أن «فريق المؤسسة موجود بشكل مستمر لدعم الطلبة، حيث إن هدفنا التطلع لتطوير التعليم العام، وذلك في إطار توجيهات قيادة دولة الإمارات».

وحسب دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات للعام الدراسي الجاري، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، فإن نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الـ12)، في مواد المجموعة (A)، وتتوزع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30% بالفصل الأول (10% للاختبار التكويني، و20% للختامي)، أما في الفصلين الثاني والثالث، فيكون وزن التقييمات 35% لكل فصل (10% للتكويني، و25% للختامي)، ويكون الوزن الإجمالي للاختبار التكويني لمواد المجموعة (A) هو 30%، وللاختبار الختامي فيكون 70%.

وتشمل المواد التي تضمها المجموعة (A): الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية.

وذكر الدليل طريقة احتساب درجة الطالب في شهادة إتمام الدراسة للصف الـ12، تركز على خمسة إجراءات، هي أن درجة المادة في نهاية العام الدراسي تُحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييمين التكويني والختامي، وأن مجموع درجات الطالب هي الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة (A)، التي تظهر على صورة حروف وأرقام، ويستخرج معدل الطالب من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة (A)، كما تخضع مواد المجموعة (B) لتقييمات مركزية موحّدة، ويكون التقييم بالحروف وليس بالدرجات ولا تدخل ضمن المجموع، ويختلف سلم توزيع الدرجات حسب المسار التعليمي ويظهر في أسفل الشهادة.