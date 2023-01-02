دبلوم مهني للطلبة الموهوبين في مرحلة الثانوية

أطلق مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، عدداً من الدبلومات المهنية للطلبة الموهوبين في مرحلة الثانوية بهدف تنمية مهاراتهم وإعداد جيل من العلماء والباحثين في عدد من المجالات، وهي: الدبلوم المهني في الأرصاد الفلكية البصرية (الراصد الفلكي)، والدبلوم المهني في البرمجة المحترفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي (مبرمج المستقبل)، والدبلوم المهني في منهجية البحث العلمي (الباحث العلمي).

وأكد مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، الدكتور راضي الزبيدي، أن المركز يعمل طبقاً للخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة، التي تركز في جزء كبير منها على خدمة وتنمية المجتمع المحلي من خلال طرح البرامج المهنية التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتنمي مهاراتهم في مختلف المجالات، بجانب طرح عدد من البرامج المهنية الموجهة لطلبة مدارس الثانوية الموهوبين بهدف تنمية مهاراتهم وإعداد جيل من العلماء والباحثين في عدد من المجالات التي تتماشى مع أجندة الدولة الوطنية.

وأضاف، خلال افتتاح البرامج، أن برنامج الدبلوم المهني في الأرصاد الفلكية البصرية (الراصد الفلكي) يستهدف طلبة الصفوف التاسع والعاشر والـ11، ويعمل على تنمية مهاراتهم في مجال الفضاء والفلك، خصوصاً الرصد الفلكي، حيث يطلع المشاركين على أنواع المراصد الفلكية وتوزيعها في العالم، وأنواع التلسكوبات الفلكية الأرضية والفضائية، وتتبع حركات النجوم، والمجموعات النجمية، والتصوير الفلكي، والأرصاد الفوتومترية، والأرصاد الطيفية، ثم حضور مخيم فلكي للتطبيق العملي، بجانب بحث للتخرج يقدمه كل مشارك.

أما برنامج الدبلوم المهني في البرمجة المحترفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي (مبرمج المستقبل)، وهو يستهدف أيضاً طلبة الصفوف التاسع والعاشر والـ11، فينمي مهاراتهم في أساسيات البرمجة الحديثة، ولغات البرمجة، وبرمجة تطبيقات الأجهزة الذكية والويب، واستراتيجية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبرمجة تعلُم الآلة والشبكات العصبية.

وأكمل الزبيدي أن برنامج منهجية البحث العلمي (الباحث العلمي) يستهدف طلبة الصف الـ12، ويعمل على تنمية مهارات المشاركين في منهجية البحث العلمي، ومراحل كتابة البحث العلمي، وأهم المهارات المطلوبة في مجال البحث العلمي مثل التعريف بالمصادر الموثوقة وآلية استقصاء المعلومة، والتعريف بتصنيف الجامعات والمجلات العلمية، وكيفية إنشاء مشاريع البحث النهائي.