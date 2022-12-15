«تعليمية الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين تم اعتمادهما من اللجنة خلال الاجتماع، وهما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص، فيما تتضمن خطة عمل اللجنة عقد لقاءات مع الجهات المعنية بالتعليم الخاص في الدولة، ومع ممثلي الحكومة للاطلاع على التحديات التي تواجه سياسة التعليم العالي الخاص، التي من شأنها أن تؤثر في مخرجات التعليم بشكل عام في الدولة.