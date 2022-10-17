وقّع «مركز الشباب العربي» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» بدبي مذكرة تفاهم لتمكين الشباب من مهارات البحث العلمي وأدواته التي توظف تقنيات تحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والغامر والمعزز في إنجاز أبحاث علمية وتطبيقية تسهم في تسريع التنمية.

ووقّع المذكرة وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل المزروعي، ورئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية الدكتور منصور العور، بحضور عدد من كوادر المركز والجامعة، وذلك في مركز شباب دبي الإبداعي في أبراج الإمارات.

وتحدد مذكرة التفاهم ثلاثة مجالات رئيسة للتعاون بين الجامعة والمركز؛ ممثلاً بمجلس الباحثين الشباب العرب ومنصة أبحاث الشباب العربي، وهي البحث العلمي عبر التعاون في إجراء مشروعات بحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بمشاركة فئة الشباب، والدورات التدريبية، من خلال الشراكة في تصميم وتقديم دورات وبرامج تدريبية في مجال مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التنسيق في الندوات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في الفعاليات الأكاديمية والأنشطة العلمية.