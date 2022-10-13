6 إرشادات تتبعها إذا رفض طفلك الذهاب إلى المدرسة

وجّهت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، 6 نصائح لذوي الطلبة الذين يعانون من رفض أبنائهم الذهاب إلى المدرسة، وذلك في إطار حلقات التوعية الاجتماعية التي تقدمها للأسر بشأن كيفية التعامل مع الأطفال.

وتضمنت النصائح التي وجّهتها الدائرة لذوي الطلبة ما يلي:

1- التحلي بالصبر والهدوء في التعامل مع الطفل والحرص على الابتعاد عن العنف اللفظي أو الجسدي.

2- التحاور مع الطفل لمعرفة أسباب المشكلة والتواصل العاطفي معه.

3- التحدث مع الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة للبحث عن المشكلة لعله تعرض لتنمر أو سوء معاملة.

4- البحث عن سبب المشكلة في البيت أيضاً مثل شجار الوالدين وخوف الطفل.

5- تدريب الطفل على أساليب الاسترخاء والسيطرة على الانفعالات المختلفة وتعليمه طرق الدفاع عن النفس.

6- اللجوء لإخصائي تربوي عند ظهور مشكلة قلق الانفصال عند الطفل قبل دخول المدرسة.