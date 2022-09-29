"الشارقة للتعليم الخاص" تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها

قررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تقليص القيود والإجراءات ذات العلاقة المباشرة بكوفيد 19، وذلك وفقاً للتحديث الأخير لقرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي أعلنت عنها خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كوفيد 19، وتخفيف عدد من القيود المتعلقة بالجائحة على مستوى الدولة، وتطبيقاً للتحديثات في شتى القطاعات.

وقررت الهيئة العمل في جميع المؤسسات التعليمية المنضوية تحت مظلتها وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها والتي تتضمن اختيارية لبس الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة والتحديث على نظام المرور الأخضر، وغيرها من القرارات التي جاءت على خلفية تراجع الإصابات وارتفاع حالات التعافي في الدولة عموماً.

وأكد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني، حرص الهيئة على تطبيق القرارات الحكومية، لا سيما بعد توسع مرحلة التعافي وعودة القطاعات والأفراد إلى الأوضاع الطبيعية تدريجياً، مشيداً بالوقت ذاته بالتعاون الكبير الذي أبدته إدارات المدارس الخاصة ومساهمتها في مواجهة الجائحة منذ بدايتها وحتى استقرار الأمور في الوقت الراهن، وداعياً الميدان التعليمي إلى ضرورة الحرص ومواصلة الحفاظ على المكتسبات التي قادت إلى الحد من مخاطر الأزمة.

وقال الحوسني: "لا بد من الإشادة بدور أولياء الأمور الذين تحولوا إلى معلمين بدوام كامل مع أبنائهم خلال الجائحة، وأدعوهم إلى بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تم تحقيقه، حتى نصل إلى القضاء التام على فيروس كوفيد 19 والوصول إلى صفر حالة في جميع مدارسنا وعموم الدولة".

وأوضحت الهيئة أن ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة بات اختيارياً لجميع الطلبة والكوادر المدرسية والزوار في جميع المؤسسات التعليمية، فيما تلتزم الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد 19 بلبس الكمامة حتى ثبوت عدم الإصابة من خلال نتيجة مسحة الأنف.

وأعلنت الهيئة كذلك إلغاء نظام المجموعات الثابتة بالنسبة لرياض الأطفال وتقليص فترة العزل الصحي للمصابين بكوفيد 19 إلى خمسة أيام فقط، وإلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع ضرورة متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة زمنية لا تقل عن سبعة أيام بعد المخالطة، بالإضافة إلى الاستمرار باعتماد إجراء فحص كورونا بي سي آر في حالة ظهور أعراض مرضية ذات علاقة مباشرة بكوفيد 19.

كما أكدت على استمرارية تطبيق نظام المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بصلاحية مسحة أنف سلبية لا تتعدى 30 يوماً، لدخول أولياء الأمور والزائرين إلى المؤسسات التعليمية، ومواصلة العمل في تنظيف وتطهير وتعقيم جميع مرافق المؤسسات والمراكز التعليمية والتربوية بشكل دوري وفقاً لتوصيات الجهات المعنية.