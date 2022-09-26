سارة مسلم تطلع على تجربة «الشارقة للتعليم» في إنشاء الحضانات

اطلعت وزير الدولة للتعليم المبكر، سارة مسلم، خلال زيارتها لمجلس الشارقة للتعليم، على تجربة إمارة الشارقة في إنشاء حضانات مجلس الشارقة للتعليم، وما توفره من بيئة تربوية متكاملة لرعاية الأطفال ضمن «إطار الشارقة للطفولة المبكرة».

ويختص «إطار الشارقة للطفولة المبكرة» برعاية الطفل من سن ثلاثة أشهر إلى سن القبول بالروضة، ويتضمن قسمين رئيسين هما التنظيمي والتعليمي، ويسلط الضوء على أكثر من 66 مجالاً ومعياراً تعليمياً وتربوياً وطرق قياسها، سعياً ليكون أحد المنهجيات المعتمدة عالمياً في مجال الطفولة المبكرة.

وأشار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للتعليم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، خلال اللقاء، إلى اهتمام مجلس الشارقة للتعليم بطرح المبادرات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الطفولة المبكرة، ومن أهمها إطلاق «إطار الشارقة للطفولة المبكرة» خلال عام 2021، الذي يعدّ أول إطار عمل وطني يُعنى بالطفولة المبكرة في المنطقة، كونه يمثل منظومة شاملة وموحدة لمجموعة من القوانين والمعايير التنظيمية، وخلاصة لمنهجيات تربوية تنظم عمل الحضانات التي تختص برعاية الطفل.