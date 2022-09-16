"دفاع مدني الشارقة" يحدد 6 مصادر رئيسة للخطر في المدارس.. تعرف إليها

أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن هناك 6 مصادر رئيسة للخطر في المدارس، والتي قد تتسبب في وقوع الحرائق، مؤكدة على ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية لتجنبها بشكل تام، حرصاً على سلامة الطلبة والمتواجدين بداخلها من أعضاء الكادر التدريسي.

وذكرت هيئة الشارقة للدفاع المدني عبر منصاتها الإلكترونية، أن هناك 6 مصادر رئيسة للخطر في المدرسة تتمثل في: وجود عدد كبير من الأشخاص، وعدم معرفة الأشخاص بمخارج الهروب، ووجود حمل كهربائي عالي داخل المدارس.

وأوضحت الهيئة أن من بين المخاطر الرئيسة أيضاً احتواء مختبر المدرسة على عينات كيميائية خطرة، وإغلاق بعض مخارج الهروب، وكذلك عدم معرفة فرق الطوارئ بأدوارهم.