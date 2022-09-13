مدارس تزود أولياء أمور الطلبة بلائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجاري

زودت مدارس حكومية أولياء أمور طلبتها، بلائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تضمنت تحديد دد من المهام والمسؤوليات والضوابط التي وضعتها إدارات المدارس للطلبة و لذويهم، لتكون موجها ومعينا للمجتمع المدرسي في اتخاذ القرار الصائب والحكيم تجاه مشكلات ومواقف الطلبة، ومن منطلق حاجة الطلبة أوجه الدعم والمساندة في كل ما يخص تطبيق اللوائح وخاصة المتصلة بالسلوك الطلابي.

وشمل الدليل التعريفي بلائحة السلوك الطلابي في التعليم الواقعي الذي تم تعميمه على الطلبة وذويهم، التعريف بالمخالفات ودرجتها والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات، وحدد الدليل 10 أدوار لأولياء الأمور تتمثل في تقديم تعهد خطي للمدرسة يقر فيه باطلاعه على لائحة السلوك الطلابي، ويقر فيه باحترام أحكامها والعمل بكل ما ورد فيها، إضافة إلى تحفيز السلوكيات الإيجابية وتعهده بالتشجيع والرعاية، والحرص على الحد من المشكلات السلوكية لدى أبنائه، مؤكدة في الوقت ذاته على غرس الانضباط الذاتي لدى الأبناء وتذكيرهم دائما بقيم دينهم و مجتمعاتهم و أنهم مسؤولون عن مستقبل وطنهم، فضلا الالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية متى دعي لذلك من قبل إدارة المدرسة وإخطار المدرسة باحتياجات ابنه والتعاون معها لحل المشكلات السلوكية التي قد يعاني منها.

وشددت اللائحة على أهمية التزام ولي أمر الطالب بسداد قيمة إصلاح او استبدال ما تسبب في إتلافه أو فقده و تحديد القيمة في ضوء الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك بقرار من اللجنة، والالتزام ‏بمسؤوليتها الكاملة تجاه الطالب وفق ما ورد في قانون حماية الطفل والقوانين الأخرى في الدولة، وفي حال ثبوت تقصير أو إهمال ولي الأمر عن حقوق ابنه الخاصة بالتعليم يتبع بشأنه الإجراءات الموجبة في قانون حقوق الطفل، وفي حال امتناع ولي الأمر عن التجاوب مع قرارات المدرسة أو تحمل المسؤولية عن سلوك ابنه المخالف يتم رفع الأمر إلى الجهات المختصة عن طريق إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الإمارات و التعليم المدرسي، مؤكدة على الالتزام بما ورد في لائحة أولياء الأمور وقت صدورها وفي حال التحديث عن الأحساء يتم إبلاغ ولي الأمر الطالب بذلك.

وحددت المدارس 11 دور للطالب تتمثل في انضباطه ذاتيا والتزام بالحضور والمواظب على مواعيد المدرسة وتحمل مسؤولية تعلمه وسلوكه والتحليل في المواقف الإيجابية تجاه تعلمه إضافة إلى الالتزام السلوك الإيجابي، والسعي إلى تحقيق معايير السلوك المتميز واحترام القوانين الواردة في اللائحة والتعامل معها كل شخص مسؤول.

وأكدت اللائحة ‏على أهمية احترام الآخرين ومشاركة الطلبة بفعالية في الحياة المدرسية لإثبات ذاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم الذهنية والجسدية، ‏والحرص على تمثيل المدرسة في الاجتماعات المدرسية التي تخص تقويم سلوكه الصورة المثلى.وشددت إدارات المدارس على أهمية أن يعي الطالب سمعة الآخرين المختلفة وي راعي مشاعرهم واتخاذ قرارات واعية بشأن الصحة والسلامة وإظهار قدرا وفهمنا لثقافة دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها وثقافتها أمام العالم بالإضافة إلى احترام البيئة الطبيعية في مدرسته وتجنب إلحاق الأذى بها، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء والتعامل برفق مع النباتات والحيوانات الأليفة في الوسط المدرسي.

وجاء في لائحة إدارة سلوك الطلبة في التعليم الواقعي أربع مخالفات وتشمل مخالفات الدرجة الأولى وصنفت بـ"البسيطة" 11 مخالفة وتشمل التأخر عن الطابور الصباحي وعدم المشاركة فيه، والتأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية، وعدم الالتزام بالزي المدرسي أو الرياضي الخاص بالمدرسة وتكرار تلك المخالفات من دون عذر مقبول، أو تطويل الشعر للأولاد أو القصات الغريبة للأولاد والبنات، وعدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجها مثل المحافظة على الهدوء والانضباط أثناء الحصة، وإصدار اصوات غير لائقة داخل الصف أو خارجها أو النوم أثناء الحصة الدراسية أو الأنشطة المدرسية الرسمية دون مبرر، إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص وأثناء الطابور الصباحي وعدم الالتزام بتسليم الواجبات والتكليف فات الموكل إليه في الوقت المحدد وسوء استعماله للأجهزة الإلكترونية الحاسوب اللوحي وغيرها أثناء الحصة الدراسية ويشمل ذلك ممارسة الألعاب الإلكترونية ووضع السماعات في الصف وكل ما هو شبيب هذه المخالفات وفق تقدير إدارة السلوك.

أما مخلفات الدرجة الثانية وتصنف بـ"متوسطة الخطورة" وتشمل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت بما فيها قبل وبعض الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع وقبل الامتحانات، ودخول إلى الصف والخروج منه وقت الحصة دون استئذان، وعدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية دون عذر مقبول والتحريض على الشجار أو التهديد او تخويف أي من الزملاء في المدرسة أو كل ما من شأنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة وقيم عادات المجتمع، ووضع مساحيق التجميل على سبيل المثال والكتابة على الأساس المدرسي أو مقاعد الحفلات المدرسية او اللعب بجرس الإنذار أو المصعد.

وشددت اللائحة على عدم إحضار الهاتف النقال أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال والإساءة اللفظية والتطاول على الطلبة أو العاملين أو الضيوف في المدرسة، ‏كما تشمل التدخين داخل حرم المدرسة وحيازة أدوات ورفض التجاوب مع تعليمات التفتيش أو تسليم المواد الممنوعة.‏

وشملت مخالفات الدرجة الثالثة والتي تصنف بـ" الخطيرة" التنمر بأنواعه وأشكاله المختلفة و نقل ونسخ الواجبات والتقارير والأبحاث أو المشاريع ونسبتها لنفسه، والخروج من المدرسة دون إذن أو الهروب منها أثناء اليوم الدراسي، ومحاولة التشهير بالزملاء والعاملين بالمدرسة

في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية او تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة او إتلاف أو تخريب أساس وأدوات المدرسة والاستيلاء عليها و العبث والتخريب وإتلاف الحفلات المدرسية، وإساءه السائق او المشرف او مستخدمي الطريق و الاعتداء على سلامة الجسم الآخرين بالمدرسة، وأحداث إصابات، وقيادة المركبة الخاصة بتهور داخل أو حول الحرم المدرسي وعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة وتصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلبة دون إذن منهم.

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وجاءت في مخالفات الدرجة الرابعة والتي تصنف بـ"شديدة الخطورة" استعمال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير قانونية أو غير أخلاقية أو فيما يسيئ للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها بالإضافة إلى حيازة أو استخدام الأسلحة النارية او البيضاء أو ما في حكمها داخل المدرسة كما تشمل تلك المخالفة الاعتداء أو التحرش الجنسي داخل المدرسة أو الحفلات، او السرقة الممنهجة وترويج المواد المادية أو الإلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والأخلاق والأدب والنظام العام وما يخدش الحياء.

كما تشمل مخالفات الدرجة الرابعة تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال وتسبب في إشعال الحرائق داخل الحرم المدرسي أو التعرض إلى الرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية للدولة أو حيازة أو ترويج أو تعاطي المخدرات أو العقاقير الطبية المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المدرسة أو الحافلة او الظهور تحت تأثير مخدر او مؤثرات عقلية أو عقاقير طبية مخدرة غير موصوفة طبيا، أو بث أو ترويج أفكار معتقدات متطرفة، إضافة إلى الإساءة إلى الأديان السماوية أو أثاره كل ما يسبب الفتنة الطائفية والمذهبية بالمدرسة.