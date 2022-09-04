وزارة التربية والتعليم تعتمد الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، والذي يمثل إطاراً عاماً يستهدف كافة العاملين في القطاع التعليمي في الدولة، ويحدد أهم المعايير والأخلاقيات والسلوكيات للعاملين ومسؤولياتهم في المؤسسات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عبر حسابه في تويتر أن الميثاق المهني و الأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام يمثل وثيقة توضيحية و إطاراً عاماً لبناء ثقافة مؤسسية تستند لأفضل المعايير الأخلاقية في بيئة التعليم في دولة الإمارات

وأضاف :"الإمارات حكومةً وشعباً تعتز بكوادرها التعليمية وتحرص بشكل مستمر على ترسيخ قيم المجتمع الإماراتي وبما يعزز من تماسكه ويرسخ بيئة تعليمية صحية وسليمة لتنشئة أبنائنا قادة المستقبل."