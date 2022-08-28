خطة مرورية لتأمين عودة الطلاب إلى المدارس في رأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023 الذي ينطلق غداً، لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، رئيس لجنة التوعية المرورية بالمجلس المروري الاتحادي، العميد أحمد سعيد النقبي، وضع خطة ترتكز على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية والتأكد من معابر المشاة لتأمين سلامة عبور الطلبة أمام المدارس عند النزول والصعود من المركبات والحافلات والدخول إلى المدارس، تحقيقاً لأهداف استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق تعزيزاً للأمن والأمان.

وطالب السائقين بالالتزام بالوقوف عند فتح ذراع «قف» للحافلات بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيراً إلى عقوبة مخالفة عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس أو عدم الالتزام بتعليمات وإشارات المرور تتضمن غرامة قدرها 500 درهم وستّ نقاط مرورية. كما أن مخالفة عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة «قف» تتضمن غرامة مالية 1000 درهم و10 نقاط مرورية. وأضاف أن حملة «السلامة المرورية لطلبة المدارس»، التي انطلقت أخيراً على مستوى الدولة، تستهدف تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.