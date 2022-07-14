تعرف إلى شروط التسجيل في اختبار اكتشاف الموهوبين لطلبة الصفوف 4 إلى 12

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أعلن مجلس الشارقة للتعليم، أمس، فتح باب التسجيل في اختبار اكتشاف الموهوبين (مبادرة مواهب) التابعة لبرنامج "نخبة" لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الـ12، والتي تهدف إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين والمبدعين والمبتكرين ورعاية مواهبهم وتنمية وتطوير مهاراتهم من خلال إشراكهم في مجموعة من الحقائب التدريبية المبتكرة والمصممة خصيصا لتتناسب مع اهتماماتهم وأعمارهم وميولهم وتلبية احتياجاتهم.

ويتم اكتشاف الطلبة الموهوبين من خلال إلحاقهم باختبار خاص باكتشاف الطلبة الموهوبين لطلاب مدارس إمارة الشارقة والذي يهدف إلى الكشف عن الطلبة الموهوبين الذين يمتلكون استعدادات وقدرات استثنائية ومهارات أكاديمية كامنة في مجالات عدة وبعض جوانب الإبداع التي يتميز بها الطالب الموهوب .

وتتخذ المبادرة عددا من البرامج والأنشطة التي تحقق أهدافه في طرح 4 مسارات تتضمن مسار البيئة المستدامة والذي يعنى بتطوير معارف الطلبة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ومسار الفلك والفضاء والمخصص لدراسة وتحليل الظواهر الفلكية والأجرام السماوية ومسار الذكاء الاصطناعي "الروبوت"، والذي يعنى بتطوير مهارة تركيب الروبوتات المتحركة وبرمجتها وأخيرا مسار الذكاء الاصطناعي "بايثون" والمخصص لتطوير مهارة كتابة البرمجة في بايثون وصناعة تطبيقات إلكترونية.

وحدد مجلس الشارقة للتعليم 6 شروط للتسجيل في المبادرة تتمثل في: أن يكون من طلبة مدارس إمارة الشارقة الحكومية والخاصة، وأن يكون الطالب/ الطالبة في أحد الصفوف الدراسية من الرابع وحتى الثاني عشر، ويُعد هذا الترشيح مبدئياً ولا يُشترط بموجبه قبول الطالب.

كما تضمنت الشروط أن يتم اختيار المرشحين وفقاً لمعايير ومراحل القبول المعمول بها، وتُقبل الترشيحات الواردة من الطالب نفسه أو من ولي الأمر أو من المدرسة، فيما سيتم إعلام أولياء أمور الطلبة المقبولين بالبرنامج التي سيلتحق أبناؤهم به لاحقاً.

ويعمل البرنامج في مجمله على تنمية وتطوير مهارات الطلبة الموهوبين من خلال برامج علمية ومنهجية إبداعية وإكساب الطلبة الموهوبين مهارات التعلم الذاتي والتفكير الإبداعي وحل المشكلات وصولا إلى إثراء مهارات الطلبة الموهوبين من خلال الأنشطة والفعاليات وورش العمل التدريبية.

يأتي هذا فيما بدأ مجلس الشارقة للتعليم، أمس الأول، المخيم الصيفي تحت عنوان "صيفكم أحلى" للأطفال من الفئة العمرية 3-6 سنوات بهدف إثـراء مـعــارف أطفـال إمارة الشارقة، ابتداءً مـن يوم الثلاثـاء الموافـق 12 يوليـو 2022 وحتى 4 أغسطس 2022.

يأتي هذا بهدف استغلال أوقـات الأطفال عبر تقـديم أنشـطـة تحـقـق لهم عنـصـري المتعـة والفائـدة، وكسـب آفـــاق جـديـدة مـن الخـبـرات الذهنية والبدنية، وفـق نمط مدروس وفـعـال اسـتناداً إلى أجنـدة معرفيــة تتضمن مختلـف عناصـر التثقيـف والتعلم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news