82% من مؤسسات التعليم العالي الدولية بدبي حصلت على تقييم «5 نجوم» و«4 نجوم»

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن 83% من مؤسسات التعليم العالي الدولية في الإمارة، جاءت في فئتي «خمس نجوم» و«أربع نجوم»، وذلك طبقاً لنتائج تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي في دورتها الحالية للعام الأكاديمي (2021- 2022).

وتقيس النتائج جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة في 17 مؤسسة تعليم عالٍ دولية في دبي، والتي يدرس فيها خلال العام الدراسي (2021-2022)، 16 ألفاً و508 طالباً وطالبة، وتستند النتائج إلى منهجية علمية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلاً عن مواءمتها مع المشهد القائم في إمارة دبي.

وتفصيلاً؛ جاءت 10 مؤسسات تعليم عالٍ دولية بدبي في تصنيف (5 نجوم)، وحصلت أربع مؤسسات على تصنيف (4 نجوم)، ومؤسستان على تصنيف (3 نجوم)، ومؤسسة واحدة على تصنيف نجمتين.

وأوضحت الهيئة أن تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، يهدف إلى إتاحة معلومات موثوقة يحتاج إليها الطلبة الحاليين والجدد لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن الخيارات الجامعية المتوفرة في دبي، فضلاً عن دورها في تعزيز مكانة دبي لاستقطاب مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الدولية المرموقة، والارتقاء بتنافسية مختلف مؤسسات التعليم العالي الدولية العاملة في دبي بما يضاهي مثيلاتها في الدولة الأم.

وذكرت الهيئة أن تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، يستند إلى مقارنة التقييمات الجامعية في الفئات الأساسية مثل التدريس والأبحاث والتوظيف والمكانة الدولية للجامعة، بالإضافة إلى تضمين فئة الاستدامة البيئية، والتي شكلت أحد الموضوعات الرئيسية في إكسبو دبي 2020م، فضلاً عن الفئات الأخرى ذات التأثير على تقييم الجامعة، وتتضمن مرافقها وقوة برامجها وجهودها لتحسين جودة الحياة، والدمج، والابتكار، والفنون والثقافة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والتخطيط في الهيئة، الدكتور وافي داود: «يعد تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي خطوة جديدة إلى الأمام تعكس حالة النضوج التي يتميز بها قطاع التعليم العالي الدولي بدبي، إذ يتيح أمام الطلبة وأولياء أمورهم في دبي وجميع أنحاء العالم إمكانية الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات حول تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي لتحديد خياراتهم في التعليم العالي، واتخاذ قرارات مدروسة وأكثر ثقة بشأن مستقبلهم في دبي».

ولفت إلى أن التقييم يمنح الجامعات فرصاً متنوعة لإبراز جوانب تميزها وقوتها، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، متوجهاً بالشكر والامتنان إلى مؤسسات التعليم العالي الدولية لالتزامها المستمر بضمان الجودة فيها، وإلى الشركاء الدوليين لتعاونهم ودعمهم لمنظومة التقييم منذ انطلاق مرحلتها الأولى في العام 2018م".

إلى ذلك، فقد تم تطوير تقييم مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي بالتعاون مع شركة استشارات التعليم العالي العالمية Quacquarelli Symond) QS)، كذلك تمت مواءمتها محلياً بما يلبي احتياجات مؤسسات التعليم العالي الدولية بدبي، وبما يواكب مكانة متميزة لإمارة دبي كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للتعليم والتعلم في قطاع التعليم العالي.

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