100% نسبة نجاح الدفعة الـ 15 في «التكنولوجيا التطبيقية»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلن مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، تخريج 1653 مواطناً ومواطنة (878 مواطناً، و775 مواطنة) يمثلون الدفعة الـ15 لخريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2022/2021 في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في«أبوظبي التقني» في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف أن 18 مواطناً ومواطنة تصدروا قائمة أوائل هذه الدفعة، التي بلغت نسبة النجاح فيها 100%، وفي ثلاثة مسارات، هي برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام.

وقال الشامسي إن الخريجين كوادر إماراتية متخصصة في الهندسة والابتكار والحوسبة والذكاء الاصطناعي والهندسة التطبيقية والتكنولوجيا والعلوم الصحية وغيرها من التخصصات.

ومن جانبه، قال مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في«أبوظبي التقني»، الدكتور أحمد عبدالمنان العور، إن الخريجين حققوا معدلات عالية في اختبار الإمارات القياسي (الإمسات) والامتحانات القياسية كافة، وهو الأمر الذي أدى إلى تفوقهم وتميزهم، وارتفاع مهاراتهم المتنوعة، وقدراتهم التي تضمن لهم التفوق خلال دراستهم الجامعية داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن قائمة الأوائل تضم 18 مواطناً ومواطنة، وتشمل الطلبة الخمسة الأوائل في ثلاثة مسارات هي «برنامج العلوم المتقدمة»، و«المسار المتقدم»، و«المسار العام».

وقال مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة، عيسى عبدالله المرزوقي، إن عدد خريجي برنامج العلوم المتقدمة هذا العام بلغ 173 مواطناً، وبلغ عدد خريجي المسار المتقدم 984 مواطناً، فيما بلغ عدد خريجي المسار العام 496 مواطناً ومواطنة، مؤكداً أن نتائج الخريجين في المسارات الثلاثة؛ تعكس المستوى المتطور لخريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، التي تفتح أبوابها حالياً أمام شباب وفتيات الإمارات فقط للالتحاق بها، حيث يمكن التقدم بطلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التقديم المباشر في أي من أفرع ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة.

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