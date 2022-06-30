«الهوية» تتواصل مع أوائل الثانوية العامة لمنحهم الإقامة الذهبية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها ستتواصل مع أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من أبناء المقيمين في الدولة للسير بإجراءات منحهم وذويهم الإقامة الذهبية، وسيتم تلقي طلبات الإقامة الذهبية للمقيمين المتفوقين بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وذكرت أن الطلبة النابغين (طلاب الثانوية العامة) يحصلون على إقامة لمدة خمس سنوات من دون ضامن، وتشمل مزايا التأشيرة أفراد أسرهم.

ويأتي منح الإقامة الذهبية للطلبة المتفوقين تقديراً لجهودهم، وفي إطار توجه حكومة دولة الإمارات لتوفير بيئة حاضنة للمتميزين وأصحاب المواهب، وخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

واعتمدت حكومة الإمارات في 24 نوفمبر 2018، قراراً يمنح تأشيرة طويلة الأمد لمدة خمس سنوات للطلاب المتفوقين، وتضمن شروط الأهلية لتأشيرة لمدة خمس سنوات، طلاب المدارس، وأن يتخرج الطالب في الثانوية العامة بتقدير امتياز، أي ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية أو الخاصة، وكذا طلاب الجامعات، وأن يحصل الطالب المتخرج على تقدير امتياز، أي ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج في الجامعات الموجودة داخل الدولة أو خارجها. وتشمل المزايا الممنوحة للطلاب المتفوقين أسرهم أيضاً.

ويمكن للراغبين في التأكد من اختيار أحد أبنائهم للحصول على الإقامة الذهبية من فئة الطلاب، زيارة الموقع الإلكتروني www.adro.gov.ae.

وتقدم الإقامة الذهبية لطلبة المدارس الثانوية العامة من ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويمكن أن تغطي الإقامة أيضاً الوالدين والأشقاء المعالين، وتبلغ مدتها خمس سنوات، ويكون الطالب مؤهلاً في حال استوفى معايير عدة، منها أن يكون من ضمن أوائل الثانوية العامة في إحدى مدارس الدولة، وتقديم شهادة الحصول على المرحلة الثانوية.

وتقدم حكومة أبوظبي تأشيرة مدتها 10 أعوام لخريجي الجامعات المؤهلين. ويحصل الخريجون على التأشيرة إذا استوفوا الشروط التالية: التخرج في جامعة معترف بها في أبوظبي، الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3.8، وتشمل التأشيرة أيضاً عائلات خريجي الجامعات حيث يمكنهم كفالة والديهم وإخوتهم وأزواجهم وأولادهم، وذلك شريطة توافر القدرة المالية والمسكن المناسب لعائلاتهم.

وتمنح أبوظبي تأشيرة مدتها خمس سنوات للطلبة النوابغ ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويحق للطلبة الحصول على التأشيرة إذا استوفوا المعايير التالية: الحصول على درجات عالية من إحدى المدارس الثانوية في أبوظبي، والحصول على تزكية من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وتصدر حكومة الإمارات «تأشيرة طالب» للطلبة الدوليين القادمين من الخارج للالتحاق بالجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، أو الطلبة الوافدين المقيمين في الدولة على إقامة ذويهم أو أقاربهم ويرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات والمعاهد العليا المختلفة.

ولتقديم طلب للحصول على تأشيرة طالب على مُقدم الطلب الوفاء بمتطلبات معينة، منها: خطاب قبول رسمي من إحدى الجامعات المعتمدة في دولة الإمارات، إذا كان الطالب مُستجداً، وشهادة استمرارية في الدراسة للطلبة القدامى، واجتياز اختبار اللياقة الطبية من أحد المراكز الطبية الحكومية في الإمارات، وضامن لتأشيرة الطالب (إما الجامعة نفسها أو أحد الوالدين أو أحد الأقارب)، والموافقة النهائية على طلب التأشيرة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الجهة المعنية بشؤون الفيز والتأشيرات في دولة الإمارات).

وتصدر تأشيرة الطالب لمدة عام واحد فقط، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد تقديم إثبات رسمي باستمرارية الدراسة صادر من إحدى مؤسسات التعليم العالي في الإمارات حيث يدرس الطالب.

ويمكن توفير تأشيرة طالب في دولة الإمارات إما من قبل أولياء أمور الطلبة الوافدين المقيمين الذين يكفلون أبناءهم، أو من قبل إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة في الدولة.

حكومة أبوظبي تقدم تأشيرة مدتها 10 أعوام لخريجي الجامعات المؤهلين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news