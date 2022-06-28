محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية العامة

المصدر: موقع الامارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/‏‏‏‏2022، متمنياً لهم مواصلة النجاح في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العملية كنماذج مشرفة لشباب المستقبل.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "تحدثت قبل قليل مع مزون الكتبي وسمية الكتبي من أوائل الثانوية العامة لتهنئتهما نبارك للأوائل، نبارك للخريجين، نبارك لجميع الآباء والأمهات، نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته جنوده رجاله ونسائه وقادة مستقبله ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله".

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