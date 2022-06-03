29 أغسطس المقبل بدء دوام الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد الجدول الزمني التفصيلي لدوام وإجازات الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية للعام الدراسي المقبل 2022-2023، بأن دوام الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية، للعام الدراسي الجديد، سوف يبدأ في 22 من أغسطس المقبل، فيما سيبدأ دوام الطلبة في 29 من الشهر نفسه.

وحدد الجدول الذي اعتمده المجلس الوزاري للتنمية، أخيراً، ووزعته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على الإدارات المدرسية، مواعيد التطوير المهني للمعلمين والإداريين، المقرر عقدها خلال إجازات الصيف والشتاء والربيع المقبلة.

وفي جدول أسابيع التطوير المهني، يمتد التدريب المهني الأول للمعلمين والإداريين من 22 إلى 26 أغسطس. والأسبوع الثاني من 12 إلى 16 ديسمبر،والأسبوع الثالث من 27 إلى 31 مارس 2023.

وبيّن الجدول أن إجازة الشتاء للطلبة بالعام الدراسي الجديد، سوف تمتد من 12 ديسمبر للطلبة و19 ديسمبر للمعلمين لغاية الأول من يناير 2023، وإجازة الربيع تبدأ في 27 مارس للطلبة وفي الثالث من أبريل للمعلمين وتنتهي في 14 من الشهر نفسه.

من جهة أخرى، يستهل جميع الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبّق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، في العاشر من يونيو الجاري، ويختتمونها في السابع عشر من الشهر نفسه

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