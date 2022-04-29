جامعة العين الأولى محليا في تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات 2022

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

حققت " جامعة العين " المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات و العاشرة عربياً و 201-300 عالمياً ضمن تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات العالمية 2022 و الذي ضم 1524 جامعة من 110 دول.

ويستند تصنيف التايمز لتأثير الجامعات عالميا في تقييمه وفقًا لأهداف التنمية المستدامة /SDGs/ للأمم المتحدة وعددها 17 وهي "القضاء على الفقر"، و"القضاء على الجوع"، و"الصحة الجيدة والرفاهية"، و"التعليم الجيد"، و"المساواة بين الجنسين"، و"المياه النظيفة والنظافة الصحية"، و"الطاقة النظيفة بأسعار معقولة"، و"العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و"الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية"، و"الحد من أوجه عدم المساواة"، و"المدن والمجتمعات المحلية المستدامة"، و"الاستهلاك والإنتاج المسؤولان"، و"العمل المناخي"، و"الحياة تحت الماء"، و"الحياة في البر" ، و"السلام والعدل والمؤسسات القوية"، و"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وعبر المدير المفوض لجامعة العين الدكتور نور الدين عطاطرة، عن فخره بنتائج التصنيف التي لم تكن لتتحقق لولا الجهود المستمرة لأسرة الجامعة.. مشيراً إلى أن التصنيف الذي يعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد إنجازاً كبيراً يؤكد سعي الجامعة لكي تكون جزءاً من التنمية المستدامة وذلك انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بالاستدامة وتحقيق مستقبل مستدام.

‎وشكر رئيس الجامعة الدكتور غالب الرفاعي، العاملين في الجامعة على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.. مشيراً إلى أن الجامعة صنفت هذا العام في 6 أهداف من أصل 17 هدفاً للتنمية المستدامة وأنها ستواصل العمل جاهدة لتحقيق المزيد من الأهداف في المستقبل.

‎وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودةالدكتور نزيه خداج ملاط إن جامعة العين حققت إنجازاً رائعاً بتقدمها إلى المرتبة الأولى ضمن تصنيف التايمز لتأثير الجامعات العالمية 2022 بعد أن صنفت في المرتبة الثانية العام الماضي 2021.. وأشار إلى أن الجامعة حققت نتائح مبهرة في كل من هدف "التعليم الجيد" /ضمن أفضل 80 جامعة عالميا/، وهدف "المساواة بين الجنسين" /ضمن أفضل 70 جامعة عالميا/ وأكد أن هذه النتائج تحفز على الاجتهاد في العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

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