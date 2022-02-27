"جيمس للتعليم" تتعرض لهجوم سيبراني وتنفي وقوع أضرار

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفات مجموعة جيمس للتعليم، تعرضها لهجوم إلكتروني ، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت المجموعة في ردها على سؤال لـ"الإمارات اليوم"، أن "الهجوم السيبراني لم يؤثر على سير العملية التعليمية في أي من مدارسنا التي لا تزال مفتوحة أمام جميع الطلبة".

وأوضحت المجموعة أنه تم على الفور تطبيق خطة الاستجابة للهجمات الإلكترونية التي تم اختبارها أكثر من مرة، ويعمل فريق تكنولوجيا المعلومات في المجموعة بجهد تام لضمان أمن الأنظمة الإلكترونية كافة. كما أشركنا عدداً من الخبراء التابعين لجهات خارجية لمساعدتنا في التحقيقات.

وفي رسالة إلى أولياء أمور الطلبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، دينو فاركي: "علمنا أن مجموعة جيمس للتعليم قد تعرضت في الآونة الأخيرة لهجوم إلكتروني، فباشرنا على الفور بتطبيق خطة الاستجابة للهجمات الإلكترونية".

وأضاف: "نؤكد أولاً أن هذا الأمر لن يؤثر على سير العملية التعليمية في أي من مدارسنا التي لا زالت تفتح أبوابها أمام الطلاب وتستمر في توفير تعليم عالي الجودة لهم. كما أن تأثير الهجوم على عملياتنا كان ضئيلاً، وذلك بفضل اعتمادنا خطة استمرارية الأعمال قوية وناجحة".

ولفت إلى أن التحقيق في الحادث جارٍ على قدم وساق ولكنه قد يتطلب وقتاً، ونحن لا نستطيع في هذه المرحلة أن نؤكد ما إذا تم الوصول إلى بياناتكم أو بيانات عائلتكم الشخصية أو المالية بشكل غير قانوني، مشيراً إلى عدم الاحتفاظ بأي بيانات تتعلق بحساباتكم المصرفية أو بطاقات الائتمان الخاصة بكم، من المحتمل أن تكون بعض المعلومات الشخصية قد تأثرت بالهجوم.

وذكر أن المجموعة أبلغت الجهات المعنية من ضمنها الجهات المنظمة للتعليم المدرسي والجهات المعنية بحماية البيانات الخاصة وإنفاذ القوانين المتعلقة بذلك. ونستمر في العمل والتعاون معها، فيما تقدم لنا الدعم اللازم.



وقال فركي: "لا يمكننا في هذه المرحلة تحديد تبعات هذا الحادث قبل الانتهاء من التحقيق، ولكننا نقترح اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لحماية خصوصيتكم وخصوصية عائلتكم على الإنترنت، وسوف نستمر في إطلاعكم على نتائج التحقيق تباعاً".

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