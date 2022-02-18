جامعة الإمارات تنظم ملتقى المواهب الأدبية

المصدر: العين ■ وام

نظم قسم الحياة الجامعي بجامعة الإمارات العربية المتحدة «ملتقى المواهب الأدبية» افتراضياً، على مدى يومين، بمشاركة واسعة من مجموعة من الأدباء والشعراء والأساتذة والطلبة من أصحاب المواهب الأدبية. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على المواهب الأدبية وتمكينها من أجل الارتقاء بالحركة الأدبية في جامعة الإمارات.

وأكد الباحث والكاتب الدكتور محمد حمدان بن جرش «تكاملية عمل المؤسسات في دعم المواهب وتطويرها لتتحوّل من مجرد مواهب فردية إلى رصيد وطني كبير يخدم عملية التنمية المستدامة التي تسعى إليها المجتمعات، بل وتتنافس من أجل تمكين كل مقومات عناصر التنمية، ومنها الاستثمار في المواهب منذ المراحل المبكرة».

وأضاف أن رعاية المواهب جزء من استراتيجيات التخطيط في الدول المتقدمة.

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